أميركا إلى نهائي كأس «الكونكاكاف الذهبية»

أوستن (د ب أ)

تأهل المنتخب الأميركي لكرة القدم إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي» المقامة بالولايات المتحدة، بعدما حقق انتصاراً صعباً أمام نظيره القطري وتغلب عليه 1-0 مساء في الدور قبل النهائي.

وأهدر حسن الهيدوس فرصة التسجيل للمنتخب القطري من ضربة جزاء في الدقيقة 61، ثم حسم المنتخب الأميركي المواجهة وبطاقة التأهل بهدف وحيد سجله جياسي زاردس قبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة.

ويلتقي المنتخب الأميركي في المباراة النهائية، مع منتخب المكسيك الذي تفوق على منتخب كندا 2-1.