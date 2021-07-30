وفاة لاعب ليبي بالملاريا بعد عودته من نيجيريا

مراد المصري (دبي)

تسببت وفاة أيمن النقريش لاعب منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول» متأثراً بإصابته بالملاريا خلال مشاركته في البطولة الأفريقية في نيجيريا، والتي ساهم فيها بتأهل بلاده إلى كأس العالم، في صدمة كبيرة داخل بلاده وسط ردود فعل واسعة واستهجان شعبي حمل الجهات الرياضية المسؤولية بسبب عدم تطعيم المنتخب ووقايته من الملاريا. وتوفى أيمن النقريش «24 عاماً» لاعب منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة متأثراً بإصابته بالملاريا خلال المشاركة في بطولة أفريقيا التي أقيمت في نيجيريا، وحقق فيها ليبيا الوصافة ليتأهل إلى كأس العالم في أوكرانيا هذا العام. أصيب 15 من لاعبي منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة بالغثيان بمجرد العودة إلى منازلهم وذكرت وزارة الرياضة الليبية أن أيمن النقريش توفى بأحد مستشفيات تونس حيث تم نقله بعد تدهور حالته الصحية قبل نقله للدفن إلى مدينة مصراتة مسقط رأسه. وعين وزير الرياضة الليبي عبد الشفيع الجويفي لجنة خاصة للتحقيق في وفاة النقريش للوقوف على الملابسات فيما ذكرت بعض المصادر أن السلطات جهزت طائرات لنقل المصابين الآخرين إلى إيطاليا للعلاج. وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة واستهجان كبير وسط حالة من الحزن على اللاعب أيمن النقريش، الذي كان يعتبر من المواهب المميزة وطالبوا بمحاسبة المتورطين والمقصرين في اتخاذ الإجراءات الوقائية من مرض الملاريا. الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة دافع عن نفسه موضحاً أنه قام بكل الإجراءات والاحتياطات قبل السفر لإجراء تحاليل كورونا ولأخذ التطعيمات اللازمة وتم إعلامهم الحاجة إلى أخذ التطعيمات للسفر إلى نيجيريا. يذكر أنه كان من المقرر تنظيم كأس إفريقيا لكرة القدم المصغرة في نيجيريا العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا حتى هذا الشهر وتوج المنتخب المصري باللقب بعد فوزه على نظيره الليبي في النهائي.