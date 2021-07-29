أوفتشروف يفتقد الأسرة في «آلام الهزيمة»!



طوكيو (د ب أ)

كشف لاعب تنس الطاولة الألماني ديمتري أوفتشروف عن الصعوبات التي يواجهها بعض الرياضيين في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، في ظل تواجدهم على بعد آلاف الأميال من عائلاتهم، وذلك عقب خسارته المثيرة في الدور قبل النهائي أمام الصيني ما لونج.

وقال أوفتشروف، بعد أن عثر على مكان هادئ شاغر بين مقاعد المشجعين للاتصال بزوجته ووالده: «لم أستطع فعل ذلك على الإطلاق بدون عائلتي».

عادة ما يكون الرياضيون بصحبة أفراد الأسرة المقربين في الأولمبياد، لكن هذا غير ممكن في ظل جائحة فيروس كورونا.

وهذا يعني أن التعامل مع آلام الهزيمة الشديدة بات أصعب من المعتاد في أولمبياد طوكيو.

وأوضح أوفتشروف «البطولة بأكملها والتدريب الشاق الذي أقوم به، في رياضة صعبة للغاية، يكون من الصعب التعامل مع كل شيء بمفردك، أردت فقط سماع أصواتهم».

لعب أوفتشروف مباراة رائعة قبل نهائي منافسات فردي الرجال ضد منافسه الصيني، لكنه خسر المجموعة السابعة الحاسمة بنتيجة 9 -11

وأشار اللاعب الألماني إلى أن عائلته منحته «كلمة مشجعة» وهذا بالطبع يساعد في تلك اللحظة الصعبة.

سيحاول أوفتشروف تكرار ميداليته البرونزية، التي حصل عليها في أولمبياد لندن 2012، غداً الجمعة، عندما يلتقي مع التايواني لين يون جو لتحديد الفائز بالمركز الثالث، بينما يستهدف اللاعب الصيني مالونج الميدالية الذهبية الأولمبية الثانية على التوالي، حينما يخوض النهائي ضد مواطنه فان جيندونج.