«شوماخر الصغير» يمنح نفسه «التقييم الإيجابي»



بودابست (د ب أ)

قبل خوضه السباق الأخير قبيل قدوم العطلة الصيفية، يرى السائق الألماني الشاب ميك شوماخر الأشهر الأولى له في سباقات سيارات «فورمولا-1» بشكل إيجابي.

وقال سائق فريق هاس في مؤتمر صحفي قبل انطلاق سباق جائزة المجر الكبرى «أعتقد أنني شعرت بالراحة في السيارة بسرعة كبيرة، مما ساعدني أيضاً في الحصول على نتائج جيدة سريعاً».

وأضاف شوماخر «بشكل عام، يمكننا أن نكون راضين تماماً عن الكيفية التي مرت بها الأشهر الستة الأولى».

وظل نجل أسطورة سباقات السيارات الألماني مايكل شوماخر يتفوق باستمرار على زميله في الفريق نيكيتا مازيبين، ويخوض معركة مع نيكولاس لطيفي، سائق فريق وليامز في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم لفورمولا 1، علماً بأن أفضل إنجاز له كان حصوله على المركز الثالث عشر في سباق جائزة أذربيجان الكبرى.

ورغم ذلك، اتسعت الفجوة بين هاس وباقي فرق المقدمة في ترتيب فئة الصانعين، بعد مرور ما يقرب من منتصف الموسم، وقال ميك شوماخر إن ذلك «كان متوقعاً لكنه عار».

وأوضح مسؤولو فريق هاس في بداية الموسم أنهم لن يطوروا السيارة الحالية لأسباب مالية، وسوف يركزون بدلاً من ذلك على سيارة عام 2022 ومع ذلك، يأمل شوماخر في تحقيق نتيجة أفضل في النصف الثاني من الموسم.