«الجنائية» ترفض إعادة التحقيق مع بلاتر



جنيف (د ب أ)

رفضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية اليوم «الخميس» طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بإعادة فتح الدعوى ضد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن صفقة تتعلق بحقوق البث التليفزيوني.

وقال متحدث باسم بلاتر لوكالة الأنباء الألمانية إن رئيس «الفيفا» السابق كان يتوقع تلك النتيجة.

وتم اتهام بلاتر ببيع حقوق البث التلفزيوني بأسعار كانت أقل بكثير من القيمة السوقية في ذلك الوقت.

لم تمض الإجراءات قدما لأنه نجح في دفوعه، من بين أمور أخرى، بأن القيمة الحقيقية لحقوق البث لا يمكن تحديدها، كانت ناجحة.

وتقدم «الفيفا» بالشكوى بعد أن شعر بالضرر من مفاوضات رئيسه السابق، ويتعين على بلاتر مواجهة النيابة العامة في التاسع من أغسطس القادم في قضية أخرى تتعلق بدفع مليوني فرنك سويسري «2.2 مليون دولار» قدمها «الفيفا» للفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق لـ «الفيفا»، عام 2011، وشدد المتحدث على أن حالة بلاتر الصحية لا تزال سيئة، مشيراً إلى أن الاستجواب محدد بساعة ونصف الساعة في اليوم.

وتم إدخال بلاتر «85 عاماً» المستشفى في وقت سابق من هذا العام ليخضع لعملية روتينية، مما أدى إلى مضاعفات.