«رفيعة» يجبر «السيدة العجوز» على «الحجر»!



روما (أ ف ب)

وُضع جميع أفراد الفريق الأوّل في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم في الحجر الصحي، بعد أنّ جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له لاعبه التونسي حمزة رفيعة إيجابية، كما أعلن النادي التوريني اليوم «الخميس».

وقال بيان صادر عن نادي «السيدة العجوز»: خلال الفحص الطبي الروتيني الذي يخضع له اللاعبون، تبين أن اللاعب حمزة رفيعة مصاب بـ «كوفيد-19».

وأضاف: يسمح الإجراء المتبع لجميع الأفراد الذين جاءت نتيجتهم إيجابية أن يقوموا بتمارين عادية وخوض المباريات في ما بينهم لكنهم لا يستطيعون الاختلاط مع أحد من خارج المجموعة.

يذكر أن رفيعة «22 عاماً» استدعي الى صفوف الفريق الأول في الموسم الماضي، بعد أن تدرج في الفئات العمرية للنادي الإيطالي الشمالي العريق.