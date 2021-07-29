مدفيديف يدفع ثمن قراره!

طوكيو (أ ف ب)

اكتسح الصربي نوفاك دويوكوفيتش المصنف أول عالمياً نظيره الياباني صاحب الأرض كي نيشيكوري 6-2، 6-صفر، في طريقه الى الدور نصف النهائي لمسابقة التنس في أولمبياد طوكيو، فيما يشهد نهائي السيدات مواجهة غير متوقعة قبل انطلاق الألعاب بين السويسرية بليندا بنتشيتش والتشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وودّع الروسي دانييل مدفيديف الثاني في اليوم الأول بعد استجابة المنظمين لمطالبه.

وبدأت منافسات الخميس للمرة الأولى اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر في التوقيت المحلي «6,00 توقيت جرينيتش» بدلاً من الحادية عشرة صباحاً، بعد أن اشتكى العديد من اللاعبين على غرار ديوكوفيتش وفي مقدمتهم مدفيديف من الطقس الحار والرطوبة العالية.

وقضى ديوكوفيتش على آخر آمال اليابان في المسابقة، بعد الخروج الصادم للمرشحة الأبرز ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالمياً في الدور الثالث.

وقال بعد الفوز «أنا سعيد جداً، إنه أفضل أداء لي في البطولة، المباريات ليست أسهل، ولكن أدائي يتحسن».

وتابع «قمتُ بذلك مرات عدة في مسيرتي، أعرف أني من طينة اللاعبين الذين يتحسنون مع التقدم في الأدوار».

ويلتقي «دجوكر»، المتوّج بعشرين لقباً كبيراً وحامل برونزية بكين 2008 في دور الأربعة مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامساً عالمياً الفائز على الفرنسي جيريمي شاردي 6-4، 6-1.

ويطمح «نولي» لتحقيق «الجراند سلام» الذهبي، أي التتويج بالبطولات الأربع الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية في عام واحد، وهو إنجاز سبق فقط للألمانية شتيفي جراف أن حققته في العام 1988، بعد أن حصد ألقاب أستراليا المفتوحة، رولان جاروس وويمبلدون هذا العام وتنتظره فلاشينج ميدوز الشهر المقبل.

وكان أعلن الاتحاد الدولي للتنس عن تأخير المباريات اعتباراً من الخميس، حيث قال في بيان إن «هذا لمصلحة ورفاهية اللاعبين»، مضيفاً أن القرار «اتُخذ وفقاً لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية، منظمي الأولمبياد وخدمة البث الأولمبي وأيضاً اللاعبين والحكام والخبراء الطبيين وغيرهم من العناصر الأساسيين».

وبعد أن كان من أول الأشخاص المطالبين بإقامة المباريات مساء، وقال للحكم خلال فوزه على الإيطالي فابيو فونيني إنه «بإمكاني أن أتوفى» من الحرارة العالية، وعانى من ضيق تنفس، ودّع مدفيديف المشارك تحت علم محايد في اليوم الأول التي أقيمت فيها المباريات بعد الظهر.

وسقط مدفيديف أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 11 عالمياً 6-2، 7-6 في مباراة أكثر فيها من الأخطاء المباشرة «26 مقابل 16 لخصمه».

ويلتقي الإسباني في دور الأربعة مع روسي آخر هو كارن خاتشانوف الفائز في مباراة مثيرة على الفرنسي أوجو أومبير 7-6، 4-6، 6-3.

وبعد ان صبّت التوقعات بتتويج بطلة مثل الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى وحاملة لقب ويمبلدون أو أوساكا صاحبة الأرض التي أضاءت المرجل، سيشهد نهائي السيدات مواجهة بين بنتشيتش وفوندروشوفا.

وتأهلت بنتشيتش إلى المباراة النهائية بتغلبها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في مباراة ماراتونية 7-6 و4-6 و6-3 في نصف النهائي، فيما تخطت فوندروشوفا الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السادسة التي كانت أبرز المرشحات للفوز مع خروج المصنفات الثلاث الأوليات، 6-3، 6-1.

وأضافت بنتشيتش ريباكينا إلى قائمة ضحاياها في طوكيو أبرزهن التشيكية باربورا كرايتشكوفا الثامنة وبطلة رولان جاروس في ثمن النهائي ووصيفة الأخيرة الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا في ربع النهائي.

وقالت بنتشيتش التي قد تصبح أول لاعبة سويسرية تفوز بالذهب «أن أحقق ميدالية، فهذا أعظم شيء، حتى التواجد هنا كرياضية في الأولمبياد هو أمر رائع، لا أشعر بالضغط الآن، أنا فقط سعيدة لأنني سأفوز بميدالية».

وتأمل أيضاً بنتشيتش أن تضمن ميدالية على جبهة أخرى في زوجي السيدات، حيث ستعود إلى أرض الملعب لاحقاً لتواجه وزميلتها فيكتوريا جولوبيك الثنائي البرازيلي لاورا بيجوسي ولويزا ستيفاني في نصف النهائي.

وفي حال عبرتا، تلتقيان في النهائي مع كرايتشيكوفا وكاتيرينا سينياكوفا الفائزتين على الثنائي الروسي إيلينا فيسنينا وفيرونيكا كوديرميتوفا 6-3، 3-6، 10-6.

وفي الزوجي المختلط، عبر الثنائي أندري روبليف وبافليوتشنكوفا إلى نصف النهائي بفوزه على نظيره الياباني بين ماكلاشلن وإينا شيباهارا 7-6، 6-7 ، 10-8، وضربا موعداً مع بارتي وجون بيرس اللذين أقصيا اليونانيين ستيفانوس تسيتسيباس وماريا ساكاري 6-4، 4-6، 10-6.