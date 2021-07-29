إسبانيا.. البحث عن الذهب الأولمبي الغائب!

عمرو عبيد (القاهرة)

لم يكن غريباً أن يتواجد منتخب إسبانيا وحده ممثلاً عن كرة القدم الأوروبية في ربع نهائي أولمبياد طوكيو، لأن شباب «القارة العجوز» أخفقوا في استعادة «الذهب» الغائب منذ بداية القرن 21، بعد سيطرة سابقة دامت عبر 56 عاماً متتالية، والظهور الأوروبي الوحيد لشباب إسبانيا بين أطراف ربع نهائي أولمبياد طوكيو يكرر ما حدث في نسختي 2004 و2012، حيث اكتفت إيطاليا ببلوغ نصف النهائي في أثينا، وسقطت بريطانيا فوق أرضها في ربع نهائي دورة لندن.

«الماتادور» كان صاحب الإنجاز الأفضل مع ألمانيا بالحصول على الميدالية الفضية في بطولتي 2000 و2016 على الترتيب، حيث خسر «لاروخا» على يد الكاميرون مطلع القرن وأهدت «الماكينات» أول ذهبية للبرازيل قبل 4 سنوات، وتنتظر كرة القدم الأوروبية الأولمبية هدية من شباب إسبانيا، الذي كان آخر المتوّجين بالذهب من «القارة العجوز» في برشلونة عام 1992، عندما تغلب على بولندا في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 في حضور جوارديولا ورفاقه.

الغريب أن «الذهب الأولمبي» خضع لمنتخبات أوروبا لمدة 56 عاماً متتالية، بدأتها إيطاليا في برلين عام 1936 مع سيطرة تامة على مقاعد «المربع الذهبي» خلال تلك الحقبة القديمة، قبل التوقف مع «الماتادور» عام 1992 فوق الأراضي الإسبانية، لكن القرن 21 ابتسم بصورة واضحة للقارة اللاتينية، حيث حصدت منتخبات أميركا الجنوبية 3 ميداليات ذهبية بواقع 2 للأرجنتين توالياً في 2004 و2008، وواحدة للبرازيل في 2016، كما فازت المكسيك بذهبية 2012 والكاميرون في 2000.

وشهد أولمبياد 2008 و2016 أفضل تواجد للمنتخبات الأوروبية بـ 3 ممثلين في ربع النهائي، لكن بلجيكا وحدها استمرت حتى نصف النهائي فقط في بكين، وأكملت ألمانيا طريقها حتى النهائي قبل الخسارة أمام أصحاب الأرض البرازيليين، وعلى جانب آخر، حافظت المنتخبات الأفريقية على ظهورها الدائم في ربع النهائي الأولمبي، حيث يتكرر ظهور منتخبين لها للمرة الثالثة في القرن الحالي، مقابل تواجد ثلاثي عام 2008، في حين كانت مالي وحيدة في 2004 وكذلك نيجيريا عام 2016.

ويأمل منتخب مصر في تكرار إنجاز الكاميرون التي حلت ثانية في مجموعتها أيضاً عام 2000، قبل أن تطيح البرازيل في ربع النهائي وتواصل المسيرة الظافرة حتى النهائي، وتتغلب على إسبانيا المتواجدة أيضاً في الدورة الحالية، كما يحلم شباب آسيا أيضاً ببلوغ «نهائي نادر» بعد ظهور قوي في ربع نهائي الدورات السابقة بـ9 مقاعد، مقابل 11 لأوروبا ومثلها لأفريقيا و10 لأميركا الجنوبية، كما حققت نيوزلندا إنجازاً لأوقيانوسيا بأول تواجد بين الـ8 كبار في القرن 21.