جلفار عضواً فخرياً في اتحاد اليد

دبي (الاتحاد)

قام نبيل محمد بن عاشور رئيس اتحاد كرة اليد، بتسليم شهادة العضوية الفخرية للمجلس إلى محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد السابق، بحضور عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، وناصر سالم الحمادي الأمين العام، وسعود إبراهيم صالح المدير المالي، وداوود المليح رئيس لجنة المسابقات.

وكان الاتحاد قد قرر في اجتماعه الأخير منح عضويته الفخرية إلى جلفار، تقديراً لإنجازاته الملموسة في خدمة الوطن والمجتمع وعرفاناً بدوره البارز في تطوير العمل الإداري والفني لقطاع الرياضة وكرة اليد في الدولة.