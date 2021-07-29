الدح يعود إلى حلبة الملاكمة بـ «نزال مكسيكي»

دبي (الاتحاد)

يعود عيسى الدح المحترف في الملاكمة إلى الحلبة من جديد، بمنازلة بيدرو شابلي بطل المكسيك وأميركا اللاتينية في وزن 72 كيلو جراماً، وتقام المباراة بالعاصمة المكسيكية مكسيكو ستي غداً «الجمعة»، ووصفها خبراء ملاكمة المحترفين بأنها «العيار الثقيل» كونها تضم ممثل طموح الإمارات والعرب البطل عيسى الدح، وما يحمله من تحدٍّ ورغبة في العودة لاعتلاء منصات التتويج مجدداً، وبطل أميركا الجنوبية وأحد رموز وزنه على مستوى المكسيك.

ويرى عيسى الدح أن المواجهة بداية جديدة لمشواره في عالم ملاكمة المحترفين، واستكمال لمسيرته الناجحة السابقة التي حقق خلالها العديد من الألقاب، خلال مواجهاته مع أبرز الإبطال التي جرت في الإمارات وبريطانيا وأميركا.

قال: إن دعم وتشجيع الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، هو السبب الرئيسي وراء عودته إلى عالم المحترفين، والدفاع عن ألوان علم الإمارات، في مختلف الساحات الدولية والعالمية، كما أثنى على الدور المهم للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفي مقدمتهم العميد الدكتور محمد المري، الذين كان له دور إنساني بارز في تشجيعه للعودة لحلبات الملاكمة من جديد.

واستأنف عيسى الدح عودته إلى الملاكمة، بعد انقطاع ليس بالفترة البسيطة، من خلال معسكر تحضيري في بريطانيا خاضه مع البطل البريطاني الباكستاني الأصل أمير خان، أعقبته فترة تحضير أخرى بالولايات المتحدة، تخللها خوض مجموعة من التجارب المهمة مع عدد من أبرز محترفي الملاكمة، ثم توجه إلى المكسيك.

وأكد الدح جاهزيته وارتفاع معنوياته وأمله في تحقيق إنجازات إضافية تليق بحجم طموحه، وباسم ومكانة الإمارات على المستوى العالمي.