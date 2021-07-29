إيرادات «توب 5» تنخفض 2. 25 مليار يورو!



لندن (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن المراجعة السنوية لتمويل كرة القدم الصادرة عن شركة «ديلويت» لتدقيق الحسابات، كشفت عن تعرض الدوريات الخمس الكبرى لانخفاض في الإيرادات بنسبة 13 بالمئة في موسم 2019 - 2020 وبلغت قيمته 2. 25 مليار يورو، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أوضحت «ديلويت» في يونيو الماضي أن إيرادات الدوري الإنجليزي انخفضت من 2. 5 مليار جنيه إسترليني «2. 7 مليار دولار» في موسم 2018 - 2019 إلى 5. 4 مليار إسترليني في 2019 - 2020، وذلك بسبب غياب الجماهير عن الحضور للملاعب وتأخر عائدات البث التليفزيوني.

وتسببت أزمة فيروس كورونا المستجد، في توقف منافسات كرة القدم في مارس عام 2020، وذلك حتى عودة منافسات الدوري الإنجليزي من دون حضور جماهيري في يونيو، وفي خسائر قياسية للأندية بلغت 966 مليون جنيه إسترليني، حيث انخفضت الإيرادات بمقدار 648 مليون جنيه إسترليني، مع 126 مليون جنيه إسترليني زيادة في الأجور.

ورغم ذلك فإن أجور اللاعبين في الدوري الإنجليزي شهدت أقل زيادة منذ موسم 2004 - 2005، حيث زادت بنسبة أربعة بالمئة إلى 3.3 مليار جنيه إسترليني في موسم 2019- 2020، في حين ظل إجمالي رواتب اللاعبين ثابتاً إلى حد كبير في باقي الدوريات الأوروبية الكبرى.