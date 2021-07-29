الفيحان يفشل في «الحفرة»

طوكيو (أ ف ب)

أخفق الكويتي عبد الرحمن الفيحان في التتويج بأي ميدالية في نهائي مسابقة الحفرة «تراب» في الرماية، الخميس، في أولمبياد طوكيو الصيفي.

وكان الفيحان بلغ النهائي الذي ضم ستة رماة، بعدما نجح في التأهل من الجولات التأهيلية بعد منافسة ضمت 29 مشاركاً.

ويتعين على الرماة في الجولة الأولى من النهائي إصابة أكبر عدد من الأطباق البالغ عددها 25 للتأهل إلى الجولة المقبلة، غير أن الفيحان احتل المركز الأخير من بين الستة باكتفائه بـ18 طبقاً ليخرج من المنافسة أولاً.

ومضى التشيكيان ييري ليبتاك ودافيد كوستيليكي إلى الجولة الحاسمة، حيث حققا رقماً قياسياً أولمبياً بإصابتهما في النهائي 43 طبقاً، قبل أن يحتكما إلى الملحق الفاصل «يخسر من يفشل في الإصابة أولاً»، حسمه ليبتاك 7-6 لمصلحته، فيما حصد البريطاني ماثيو جون كاورد هولي البرونزية.

وكان الفيحان أنهى الجولات الخمس التأهيلية التي أقيمت يومي الأربعاء والخميس بإصابة 123 طبقاً من أصل 125 أسوة بأربع رماة، ليضمنوا مباشرة التأهل إلى النهائيات برفقة المتصدر ليبتاك «124/125».

وخاض ستة رماة تعادلوا في التصفيات «122/125» ملحقاً فاصلاً من أجل مقعد سادس وأخير، بينهم الكويتي الآخر طلال الرشيدي الذي خانه طبق واحد «122+16» ليكمل المكسيكي خورخي مارتين أوروسكو دياس «122+17» عقد المتأهلين.

لدى السيدات، أخفقت اللبنانية راي باسيل والمصرية ماجي عشماوي في بلوغ النهائيات بعد أن أصابت الأولى 114/125 والثانية 113/125.

فيما حققت السلوفاكية سوزانا ريهاك شتيفيتشيكوفا رقماً عالمياً في التصفيات بتحقيقها العلامة الكاملة 125/125، قبل أن تمضي وتحقق رقماً أولمبياً في النهائي (43 طبقاً) في طريقها إلى الذهب.

وكانت الفضية من نصيب الأميركية كايل براونينج والبرونزية لصالح أليساندرا بيريلي من سان مارينو.