إيفان يودع «أولمبياد طوكيو»

أحمد جمال الدين (طوكيو)

ودع إيفان رومانكو لاعب منتخبنا للجودو منافسات وزن تحت 100 كيلو جرام، بعد خسارته أمام الكندي شادي النحاس، في لقاء دور الـ 32، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حالياً.

ولم يتبق للإمارات إلا مشاركة العداء محمد حسن النوبي بالمحفل الأولمبي يوم السبت المقبل في سباق 100متر، بعد مغادرة الرياضيين المشاركين بالدورة، وهم: الرامي سيف بن فطيس الذي جاء في المركز الـ 24 بمسابقة الاسكيت برصيد 117 نقطة، وفيكتور سكرتوف لاعب الجودو الذي غادر من دور الـ 32 لوزن تحت 73 كيلو جراماً، والسباح يوسف المطروشي الذي احتل المركز الـ 50 في سباحة 100 متر حرة بزمن 51:50 ثانية.

من جانبه، أكد ناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو والمصارعة، أن مشاركة الثنائي فيكتور وإيفان رومانكو لاعبي منتخبنا للجودو في أولمبياد طوكيو، وتأهلهما وإعدادهما تم على أفضل وجه ممكن، مشيراً إلى أن أسرة اللعبة كانت تأمل في تكرار نجاح ريو دي جانيرو عام 2016، من أجل إسعاد قيادة وشعب الإمارات بميدالية، وهو الأمر الذي سيتم العمل عليه ابتداءً من سبتمبر المقبل، وفق خطة الاتحاد الموضوعة للسنوات الثماني القادمة، خلال دورتي باريس ولوس أنجلوس.

وقال التميمي: نعتذر لقيادة وشعب الإمارات، لعدم تمكنّنا من حصد ميدالية أولمبية في طوكيو، واتحاد الجودو والمصارعة دائماً ما يعتبر الإخفاق أكبر حافز ودافع للعمل ومعالجة الأمور السلبية، وتعديلها وتعزيز الإيجابيات والمكتسبات في كل محفل، موضحاً أن مشاركة فيكتور سكرتوف في وزن تحت 73 كيلو جراماً ضمن أولمبياد طوكيو متميزة، حيث خسر بصعوبة، وقبل ثوان متبقية على نهاية المباراة، بعد أن كان متقدماً، حيث فاز بها المصنف الثاني عالمياً ببطولة العالم التي أقيمت مؤخراً في بودابست، كما لم يستطع إيفان التأهل من الدور التمهيدي، بعد خسارته من منافسه الكندي، حيث إنه تعرض لإصابة بالكتف العام الماضي، وتوقف فترة عن التدريب للتعافي، لكنه في الوقت نفسه عبر عن اعتزازه بالمستويات المقدمة والميداليات الملونة للاعبي الجودو، سواءً بدورة الألعاب الآسيوية أو ببطولات العالم.

وأشار التميمي إلى أنه من الآن يعد جمهور الإمارات بتحقيق ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024»، وقال: دورات الألعاب الأولمبية لها خصوصية والطابع المختلف عن بقية الاستحقاقات، خاصة رياضة الجودو التي يصعب فيها توقع البطل والخاسر، نظراً لتقارب المستويات حيث إن تفاصيل بسيطة للغاية من الممكن أن تحسم الميداليات لبعض اللاعبين، في الوقت الذي يبتعد التوفيق فيه عن آخرين، على الرغم من قوة مستواهم وجاهزيتهم، والأمر يكون غير معروف عند وجود أفضل 20 لاعباً بالعالم، وفي دورة الألعاب المقامة حالياً العديد من الأبطال الأولمبيين السابقين وأبطال العالم غادروا المحفل الأولمبي من دون تحقيق ميدالية ملونة، وخرجوا من الأدوار التمهيدية، وكذلك العديد من الدول القوية، وصاحبة الباع الطويل في رياضة الجودو، مثل أذربيجان وكازاخستان وروسيا المشاركة بكافة الأوزان، والتي لم تحقق أي ميداليات حتى الآن، حيث تبلغ ميزانية إعداد لاعبي الجودو في روسيا 100 مليون دولار للأربع سنوات، بمعدل 25 مليون دولار للعام الواحد.

وكشف التميمي عن أن اتحاد المصارعة والجودو سيبدأ مرحلة الإعداد الجديدة من سبتمبر المقبل، حيث سيتم العمل على حجز بطاقات التأهل المباشر لعدد 3 لاعبين من أجل المشاركة والمنافسة على ميدالية ملونة بأولمبياد باريس عام 2024، حيث ستتم إضافة العنصر النسائي لفريق الجودو في هذا المحفل.

من ناحية أخرى، التقت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على هامش مشاركة وفد الإمارات بأولمبياد طوكيو، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، إضافة إلى استعراض مشاركة وفدي الإمارات والبحرين بالأولمبياد قبل أن يتم تبادل الدروع.

وعلى صعيد متصل، عممت اللجنة الأولمبية الدولية على اللجان الأولمبية الوطنية وجميع المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، بعدم التدخل في خصوصيات اللاعبين خلال أداء التدريبات اليومية ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي وترك المجال للتركيز في تدريباتهم، مع التأكيد على عدم تصوير مقاطع مرئية والالتزام بالتصوير الفوتوغرافي فقط.