«اسنشيال كوالتي» يعود إلى «جيم داندي»

أبوظبي (الاتحاد)

يعود مهر جودلفين «اسنشيال كوالتي»، بطل الجولة الثالثة من التاج الثلاثي الأميركي بيلمونت ستيكس للفئة الأولى، لخوض تحدي النسخة الـ58 من سباق جيم داندي ستيكس للفئة الثانية البالغة جائزته 600 ألف دولار، بعد غد «السبت»، بمضمار سراتوجا.

ويواجه ابن الفحل «تابيت» غير المهزوم في سن السنتين في العام الماضي، خمسة منافسين، ويتصدر قائمة أفضل الخيول في سن ثلاث سنوات في أميركا، بعد فوزه بسباق بيلمونت ستيكس للفئة الأولى.

وسيكون سباق جيم داندي للمهر «اسنشيال كوالتي» بإشراف براد كوكس، هو السباق التحضيري لسباق ترافيرس ستيكس للفئة الأولى البالغة جائزته 1.25 مليون دولار في 28 أغسطس المقبل.

ومن جهة أخرى، يتطلع جواد الخمس سنوات «باشن آند جلوري» لتسجيل فوزه الثالث على التوالي في أول مشاركة بالسباقات الفئوية في جلورياس ستيكس ج3 في اليوم الرابع من مهرجان جلورياس جودوود اليومو.

ويعود ابن «كيب كروس» للمشاركة على مسافة أطول قدرها ميل ونصف الميل، عقب فوزين حاسمين حققهما على مسافة 10 فيرلونج، حيث فاز بفارق 4 أطوال على أرضية اصطناعية في لينجفيلد بارك، وبفارق 6 أطوال في آسكوت.

وسيتولى الفارس أويشين ميرفي قيادة «باشن آند جلوري» الذي فاز مرتين على مسافة الميل وربع الميل في عمر الثلاث سنوات، قبل أن يتعرض إلى إصابة أبعدته عن السباقات طوال عام 2020.

وقال المدرب سعيد بن سرور: «باشن آند جلوري» يتحسن أداؤه باستمرار وقد فاز بشكل جيد في آخر مشاركتين له، مضت تحضيراته بشكل طيب وهذا السباق يبدو مناسباً له الآن، سوف يتجه إلى جودوود في جاهزية طيبة ونأمل أن يقدم أداءً جيداً مرة أخرى.

وفي نفس الحفل، يتجه اثنان من خيول جودلفين للمشاركة في سباق التكافؤ العريق ذا جولدن مايل أحدهما «باث أوف ثندر» بقيادة وليام بيوك، الذي فاز دون عناء على ذات المسافة في نيوماركت في آخر مشاركة له.

وسوف ينضم إليه «بدوينس ستوري» بقيادة راي داوسن، الذي استهل هذا العام بتقديم ثلاثة عروض متميزة في كرنفال كأس دبي العالمي، بإشراف سعيد بن سرور، متضمنة تحقيق المركز الثاني خلف «ستار سفاري» في دبي ملينيوم ستيكس.