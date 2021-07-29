«القوى الأسترالي» في «العزل الجماعي»

طوكيو (د ب أ)

ذكرت عدة تقارير إعلامية في اليابان أن جميع أفراد الفريق الأسترالي لألعاب القوى المنافس في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، والبالغ عددهم 63 فرداً، يخضعون للعزل الصحي، وذلك بعد الإعلان عن إصابة نجم القفز بالزانة الأميركي سام كندريكس، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت تقارير عن بيان للجنة الأولمبية الأسترالية: «أعضاء فريق رياضات المضمار والميدان الأسترالي في أولمبياد طوكيو، يخضعون للعزل في غرفهم كإجراء وقائي بعد الإعلان عن أنباء انتقال عدوى كورونا إلى أحد أعضاء الفريق الأميركي لرياضات المضمار والميدان».

وأضاف البيان: «أعضاء الفريق الأسترالي يخضعون الآن للفحوص، تماشياً مع البروتوكولات المتبعة في بعثة أستراليا للأولمبياد». وتفتتح منافسات ألعاب القوى غداً «الجمعة» في طوكيو، ومن المفترض أن يخوض الأسترالي كورتيس مارشال تصفيات القفز بالزانة بعد غد «السبت»، علماً بأنه تردد أنه تدرب مع كندريكس.