«كورونا» ينهي حلم «سام»!

طوكيو (أ ف ب)

انتهى مشوار بطل العالم بالقفز بالزانة الأميركي سام كندريكس في أولمبياد طوكيو قبل أن يبدأ بعد إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية.

وجاء في بيان للجنة على «تويتر»: نحن حزينون للإعلان أن سام كندريكس أصيب بـ «كوفيد-19»، ولن يخوض دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

حقق كندريكس الذهبية في آخر نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى في لندن 2017 والدوحة 2019، وكان من أبرز المرشحين للفوز في طوكيو إلى جانب السويدي أرمان دوبلانتيس حامل الرقم القياسي العالمي.

إلا أن الأميركي المتوج ببرونزية أولمبياد ريو 2016 يخضع الآن للعزل، وفق ما أعلنت اللجنة تماشياً مع القواعد والبروتوكولات المحلية، تم نقله إلى فندق ليتم عزله حيث سيحظى بدعم فريق من الاتحاد الأميركي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الأميركية، احتراماً لخصوصيته، لا يمكننا تقديم معلومات إضافية في هذا الوقت.

ويأتي هذا النبأ قبل يومين من بدء منافسات القفز بالزانة يوم السبت في أولمبياد طوكيو.

كان والد ومدرب سام، سكوت كندريكس، قد أعلن أوّلاً عن نتيجة اختبار ابنه في منشور على إنستجرام تم حذفه لاحقاً.

جاء فيه: «أبلغ المسؤولون في طوكيو سام اليوم أن اختباره اليومي لـ «كوفيد-19» جاء إيجابياً، لذا فهو خارج المنافسة، إنه بخير وليس لديه عوارض، أحبك يا بُني».