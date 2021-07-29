«الوافد الجديد» ليس قلقاً من ميسي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد سنوات من التألق غير العادي مع ناديه السابق أوليمبيك ليون الفرنسي، انتقل الهولندي ممفيس ديباي إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف، على أمل أن يحقق طموحاته في إحراز البطولات والألقاب مع النادي «الكتالوني».

وفي حوار لصحيفة «سبورت»، تحدث ديباي عن انطباعاته الأولى في «البارسا» وتلهفه وشوقه لحصد البطولات، وإثبات موهبته وقدراته وجدارته بالحصول على مكانة متميزة بين أفضل مهاجمي أوروبا.

ووصل ديباي إلى برشلونة منذ أيام عدة، بعد إجازة صيفية طويلة، أعقبت خروج منتخب بلاده من دور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، ولعب أولى مبارياته الودية مع «البارسا» أمام جيرونا وسجل هدفاً من ضربة جزاء.

وبدأ ديباي حواره بقوله: جئت إلى برشلونة من أجل الفوز بالبطولات، هذا أمر لا شك فيه، وسأبذل ما في وسعي لمساعدة فريقي الجديد على بلوغ أهدافه.

وأضاف: أنتظر بشوق الدور الذي سألعبه، ولكن في كل الأحوال، أهم شيء عندي هو إفادة الفريق والتألق معه.

وإذا كانت المنافسة في برشلونة على أشدها، خاصة بين عناصر الهجوم، بوجود ميسي وجريزمان وأجويرو، إلا أن ديباي قال بثقة: لا يساورني أي قلق بشأن هذا الأمر. وأضاف: فعلاً نحن مهاجمون كثيرون، ولكن كل منا يختلف عن الآخر، ومثلاً أنا عندي مهارات ونقاط قوة مختلفة عن تلك التي عند أجويرو أو لاعبين آخرين.

وبشأن مشاركته للمرة الأولى مع فريق يلعب له النجم الكبير ليونيل ميسي، قال ديباي: إنه أمر رائع أن ألعب إلى جوار أفضل لاعب في العالم، ولكن الفريق يضم أيضاً مواهب كثيرة، ومن دواعي فخري أن ألعب إلى جوارهم، وأفوز معهم، ونحقق الألقاب معاً.

ووصل ديباي إلى برشلونة في سن النضج الفني، إذ يبلغ 27 عاماً، وأنهى موسماً أخيراً مع أوليمبيك ليون، وهو في أفضل حالاته، وهذا يمنحه الثقة في نفسه وفي قدرته على أن يحجز مكاناً ثابتاً في تشكيلة «البارسا»، علاوة على دعم ومساندة المدير الفني الهولندي رونالد كومان له، إذ هو الذي سعى إلى ضمه لـ«البارسا»، لأنه يعرفه جيداً منذ أن كان مديراً فنياً للمنتخب «البرتقالي».