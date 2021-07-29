«ليفا» ليس للبيع

أنور إبراهيم (القاهرة)

في الوقت الذي ترددت فيه أنباء تفيد، بأن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى بقوة لضم النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، أكد هيربرت هاينر رئيس النادي البافاري أن هدافه البولندي سيفي بعقده مع النادي، ولن يرحل إلى أي مكان، وقال في تصريحات لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية إن «ليفا» سيبقى عامين آخرين، وليس معروضاً للبيع، على عكس ما تردد مؤخراً.

وكان الموقع ذكر أن تشيلسي طلب معرفة الموقف الحالي للاعب البولندي «32 عاماً»، ولكن هاينر أعلن على الملأ أنه لا يخشى فقدان ورقته الرابحة، قبل انتهاء عقده في صيف 2023. وأضاف: لابد أن نعترف أولاً بأن «ليفا» أفضل مهاجم في العالم، ونحن سعداء بكونه مع فريقنا، وسيلعب معنا العامين المتبقيين من عقده، وسبق أن قلنا ذلك بوضوح.

وكان اسم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند، تردد كخليفة أو بديل لليفاندوفسكي الذي لم يعد شاباً، ولكن هاينر نفى ذلك نفياً قاطعاً، وقال: بعد مرور السنتين، سوف نبحث عن بديل له.

ويثبت ليفاندوفسكي يوماً بعد يوم، أن السن مجرد رقم، ويواصل أرقامه القياسية الرائعة كهداف لا غبار عليه، إذ سجل خلال الموسم المنتهي 48 هدفاً في 40 مباراة للبايرن، منها 41 هدفاً في الدوري الألماني «البوندسليجا»، ليحصل على لقب الهداف للسنة التاسعة على التوالي، وليحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم الألماني جيرد موللر أسطورة البايرن في «البوندسليجا».

وفي سياق مختلف، حرص رئيس بايرن ميونيخ على أن يؤكد أن النادي البافاري في طريقه لإجراء مفاوضات هذا الأسبوع، مع جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا نجمي وسط الفريق، حيث يدخل الأول عامه قبل الأخير في عقده، بينما يرتبط الثاني بالرغبة في الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال هاينر: كلاهما كانا في إجازة صيفية من بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وأمامنا فسحة من الوقت للحديث معهما، وأملي أن نتوصل إلى اتفاق معهما من الآن وحتى الأسبوع المقبل.