ضربات الرأس.. «سم قاتل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

رغبة منها في حماية اللاعبين والحفاظ على سلامتهم، والحد من الإصابات المرتبطة بالرأس، طالبت رابطة الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع روابط كروية أخرى، الأندية بتحديد عدد مرات لعب الكرة بالرأس خلال تدريبات الفرق وقصرها على 10مرات فقط.

وقالت الرابطة في بيان مشترك لها مع روابط كرة القدم الأخرى، حتى النسائية منها، إن ضربات الرأس الناجمة عن تمريرات طويلة من مسافة 35 متراً أو ركلات ركنية أو ركلات حرة مباشرة، هي المقصودة بهذه التوجيهات التي تستهدف في المقام الأول حماية اللاعبين واللاعبات والحفاظ على سلامتهم، من أي تلف محتمل يصيب أدمغتهم.

وأوضح البيان أنه سيتم تطبيق هذه التوجيهات على جميع مستويات كرة القدم الإنجليزية، بدءاً من الدوري الإنجليزي «البريميرليج» ومروراً بالدوري الممتاز للسيدات، وانتهاءً ببطولة السيدات، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات والتعليمات لن تطبق خلال أيام المباريات.

أما بالنسبة لأندية الهواة، فيتعين عليها أن تقصر التدريبات بالرأس على حصة واحدة في الأسبوع، على أن تنفذ 10ضربات رأس في كل حصة.

وكان لاعبون سابقون أصيبوا بأمراض عقلية وخرف وتلف في أجزاء من المخ، نتيجة ضربات الرأس المتكررة، ومنهم لاعب الوسط الإنجليزي نوبي ستايلز، أحد نجوم كأس العالم التي فازت بها إنجلترا عام 1966، والذي توفى في 30 أكتوبر2020، عن عمر يناهز78 سنة.

وكانت عائلته تبرعت برأسه لإتاحة الفرصة للعلماء لإجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة أسباب الخرف، وعلاقته بضربات الرأس عند الرياضيين وبوجه خاص لاعبي كرة القدم.

كما أثبت تحقيق أجري عام 2002، وجود صلة بين وفاة لاعب كرة القدم الإنجليزي جيف أستل مهاجم ويست بروميتش ألبيون، عن عمر يناهز 59 سنة عام 2002، إذ أن دراسة علمية أظهرت أن تسديده الكرة بالرأس طوال مسيرته الكروية كان أحد أسباب تلف جزء من دماغه، وإصابته بالخرف قبل وفاته.