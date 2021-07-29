مونت دو مارسان تستضيف كأس الوثبة ستاليونز



مونت دو مارسان (الاتحاد)

يعود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مرة أخرى إلى فرنسا، حيث يستضيف مضمار مونت دو مارسان عصر غد «الجمعة»، جولة جديدة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز.

وتأتي إقامة سلسلة سباقات الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ملاك ومربي الخيول العربية في معظم دول العالم، حسب استراتيجية المهرجان.

ويجتذب السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق «قوائم»، (8) خيول تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز «بري بوركيجاري» البالغة جائزته 20 ألف يورو، ومسافته 1600 متر، أبرزها «درة الزمان» بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة مايكل فورست.

وينافس على اللقب «خطير الخالدية» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، و«أمير دو سوليل»، بإشراف جوليان سمارت وقيادة اورتيز مندزابل، و«مزون» بإشراف أي ديلوفا، وقيادة مارلين ماير، و«ناتلما الموري» بإشراف او تريجودت وقيادة فابريس فيرون.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.