كولمان.. القيادة مستمرة

لندن (رويترز)

أعلن إيفرتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم «الأربعاء»، توقيع عقد جديد مع القائد شيموس كولمان سيبقيه في النادي حتى 2023.

وبدأ الدولي الأيرلندي كولمان، الذي يلعب لإيفرتون منذ 2009، وخاض 350 مباراة مع الفريق، 18 مباراة بالدوري الممتاز الموسم الماضي، وغاب عن معظم الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال كولمان «32 عاماً» لمحطة النادي التلفزيونية: «المناقشات مع مارسيل (براندز مدير الكرة) ومجلس الإدارة والمدرب كانت مباشرة ومضت قدماً، لقد عملت بجدية كبيرة الموسم الماضي، وظهرت بشكل جيد في المباريات التي شاركت فيها.

وأضاف «أدفع نفسي يومياً في التدريب، لتقديم أقصى ما لدي للعب، والاستمرار مع هذا الفريق الكبير، أشعر بامتنان كبير تجاه مارسيل والمدرب، ورئيس النادي، ومجلس الإدارة لإنهاء ذلك».

وأنهى إيفرتون موسم 2020-2021، في المركز العاشر بالدوري، برصيد 59 نقطة.

ورحل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى ريال مدريد بعد نهاية الموسم، لكن حل محله مدرب ليفربول السابق رفائيل بنيتز الذي فاز بدوري أبطال أوروبا خلال فترته في أنفيلد.

ويبدأ إيفرتون الموسم الجديد باستضافة ساوثهامبتون في 14 أغسطس المقبل.