جيشكي يكسر «ملل العزل» بـ«الحيوانات القارضة»!



أوياما (د ب أ)

أعرب سائق الدراجات الهوائية الألماني سيمون جيشكي، عن شكره لحزمة الرعاية التي وصلت إلى فندق الحجر الصحي الخاص به في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية، حيث سمح له بإجراء تجربة شخصية من نوع ما، فيما كان التنافس على أشده على الميداليات في مكان آخر.

ونشر جيشكي مقطعاً مصوراً له على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» اليوم «الأربعاء»، وهو يركب دراجة على بكرات، بينما كان يشاهد منافسات الدراجات للسيدات في الأولمبياد، وعلق قائلاً «عودة إلى الركوب قليلاً، مثل الهامستر «أحد الحيوانات القارضة» في عجلة ولكنه شعور رائع!».

وأبدى جيشكي شكره للاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، والاتحاد المحلي لركوب الدراجات «على توفير المعدات والطعام لي» في اليوم الخامس من الحجر الصحي بعد خضوعه لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وكان الدراج الألماني قد اشتكى في السابق من آلام في الظهر بسبب قلة الحركة في غرفته المتواضعة التي لا يزال غير مسموح له بمغادرتها.

وصرح جيشكي لوكالة الأنباء الألمانية قبل وصول دراجته «لن أجلس عليها طوال اليوم، ولكن إذا كنت أقوم بركوبها ساعة في الصباح وبعد الظهر، فهذا يعني أنه قد تم الانتهاء من ساعتين من اليوم».