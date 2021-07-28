«صائدة الذهب» ترفض «التعاطف»!

لندن (د ب أ)

حصلت الأميركية كاتي ليديكي على الميدالية الذهبية الأولمبية السادسة في مسيرتها الرياضية، لكنها شددت على أنها لا تحتاج إلى الأعراب عن أي تعاطف معها، بعد أن تعرضت للخسارة مجدداً أمام الأسترالية أريارن تيتموس في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وبعد حصولها على المركز الثاني في نهائي سباق 400 متر حرة للسيدات في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت ليديكي تهدف للحفاظ على لقبها في سباق 200 متر حرة، والفوز بسباق 1500 متر حرة في مركز طوكيو للألعاب المائية.

ومع ذلك، كانت ليديكي في المركز الخامس بترتيب السباق الأقصر، بفارق

71ر1 ثانية عن تيتموس، التي فازت بالسباق محققة رقماً قياسياً أولمبيادياً جديداً قدره دقيقة واحدة و50ر53 ثانية بعد نهاية مثيرة ، حيث كانت تتواجد في المركز الرابع بمنتصف السباق.

وعادت ليديكي بقوة في سباق 1500 متر للسيدات، لتفوز به للمرة الأولى في تاريخها بالدورات الأولمبية، محققة زمنا قدره 15 دقيقة و34ر37 ثانية، لتضيف ذهبية جديدة إلى مجموعتها الذهبية الأولمبية، بعدما أنهت السباق متفوقة بفارق 4 ثوان أمام أقرب ملاحقيها مواطنتها إيريكا سوليفان.

كانت ليديكي «24 عاماً» في مزاج تأملي بعد ذلك. بينما تعتز برفع رصيدها إلى «نصف دزينة» من الميداليات الذهبية الأولمبية، حيث كشفت أن الفوز ليس هو كل شيء ولا يعني نهاية المطاف بالنسبة لها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات ليديكي، التي قالت «لقد ذهبت إلى مستشفيات الأطفال والتقيت بالمحاربين الجرحى ووجوههم تضيء عندما يرون الميدالية الذهبية، وهذا يعني بالنسبة لي أكثر من أي شيء آخر - القدرة على رسم ابتسامة على وجه شخص ما».

وأضافت ليديكي «أردت حقا الحصول على ميدالية ذهبية للحصول على تلك الفرصة مرة أخرى، لكني أضحك نوعا ماً عندما أرى أشياء مثل «الاكتفاء بالفضة» لأن هناك الكثير من الرياضيين الذين فازوا بميداليات فضية أو برونزية وهم سعداء حقا بذلك».

وتابعت «إنهم يستحقون الكثير من الثناء، إن مجرد فوزي بالميداليات الذهبية طوال الوقت لا يعني أن الفضية لا تعني شيئاً بالنسبة لي».

وأوضحت ليديكي «لا أريد أن يشعر أي شخص بالأسف من أجلي، أو يشعر أن نيل الميدالية الفضية، أو أي ميدالية أخرى، إلى جانب الذهب هي خيبة أمل أو أي شيء، أفضل كثيرا الاهتمام بالأشخاص الذين يكافحون حقاً في الحياة».

وشددت السباحة الأميركية «لا نحصل على هذا النوع من الاهتمام والدعم كل عام، لذلك أنا أقدر حقاً الاهتمام والدعم برياضتنا، وآمل فقط أن يتمكن الناس من استخدام هذه الطاقة في أشياء أخرى أيضاً».

كانت ليديكي فازت بثلاثة ألقاب فردية في السباحة الحرة للسيدات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، حيث نالت الذهبية في سباقات 200 متر و400 متر و800 متر، وسوف تتطلع للاحتفاظ بلقب سباق 800 متر عندما تواجه تيتموس مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.