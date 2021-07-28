الميداليات تخاصم العرب لليوم الثاني!

طوكيو (أ ف ب)

بلغ منتخب مصر ربع نهائي كرة القدم، وتصدّر الرامي الكويتي عبد الرحمن الفيحان ترتيب اليوم الأول من منافسات التراب، اليوم «الأربعاء» في أولمبياد طوكيو الصيفي.

ولم يحرز العرب أي ميدالية لليوم الثاني على التوالي، بعد ضمان ست ميداليات من مختلف الألوان في الأيام الثلاثة الأولى.

وتغلّب الفراعنة على أستراليا 2-صفر بهدفي ياسر ريان وعمار حمدي، ضاربين موعداً نارياً مع البرازيل حاملة اللقب في دور الثمانية، وكانت مصر تعادلت سلبا مع إسبانيا القوية وخسرت أمام الأرجنتين بهدف، وتأهلت رفقة إسبانيا فيما ودّعت الأرجنتين.

وفي الرماية، أصاب الفيحان 74 من أصل 75 طبقاً، بالتساوي مع التايلندي سافات سريثابورن والإيطالي ماورو دي فيليبيس والتشيكي ييري ليبتاك، وأقيمت الأربعاء ثلاث جولات، بواقع 25 طبقاً لكل واحدة، وتستكمل بجولتين أخريين غداً «الخميس»، بحيث يتأهل أول ستة رماة إلى الدور النهائي.

وحلّ المصري عبد العزيز محيلبة تاسعاً (73)، القطري محمد الرميحي في المركز السادس عشر (72)، الكويتي طلال الرشيدي ثامن عشر (72)، والمصري أحمد ظاهر في الثاني والعشرين (71).

وفي منافسات السيدات التي تستكمل الخميس بجولتين، أصابت كل من المصرية ماجي عشماوي واللبنانية راي باسيل 67 طبقاً من أصل 75، مقابل 75 للمتصدرة السلوفاكية سوسانا شتيفتشيكوفا.

واحتلت عشماوي المركز 21 وباسيل المركز 23 من أصل 26 منافسة، علماً بأن أول ست راميات يتأهلن إلى الدور النهائي حيث يتم تحديد أصحاب الميداليات.

وفي الكرة الشاطئية، حقق الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجاني فوزه الثاني في دور المجموعات على الإيطاليين أدريان كارامبولا وإنريكو روسي 24-22 و21-13، ضامنا تأهله إلى دور الـ16.

وفي رفع الأثقال، حلّ التونسي كرم بن هنية سادساً في وزن 73 كلج رافعاً 338 كلج (153 خطفاً و185 نتراً) بفارق 3 كلج فقط عن صاحب البرونزية، فيما حل السعودي محمود آل حميد في المركز 12 والمغربي عبد الرحيم موم في المركز 14.

وانتهى المشوار المشرف للمصري عمر عسر في ربع نهائي كرة الطاولة، بعد خسارته أمام حامل اللقب وبطل العالم الصيني لونج ما 1-4 (الأشواط 7-11، 9-11، 6-11، 13-11، 6-11).

وفي الكانوي المتعرج، تأهل المغربي ماتيس سودي إلى نصف نهائي الكاياك.

في المبارزة، حلّ منتخب مصر للحسام (سابر) خامساً بفوزه على إيران 45-24، بعد أن تفوق على اليابان 45-32 في دور الـ16 ثم خسارته في ربع النهائي أمام كوريا الجنوبية 39-45.

في كرة اليد، حققت مصر فوزها الثاني على اليابان المضيفة 33-29 مقتربة من ربع النهائي، في حين مني المنتخب البحريني بخسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام بطل العالم وحامل ذهبية أولمبياد ريو 2016 الدنمارك 21-31 في الجولة الثالثة من أصل خمس.

وضمنت الدنمارك والسويد تأهلها (6)، فيما اقتربت مصر (4) من دور الثمانية، إذا يتأهل أول أربعة منتخبات من المجموعتين إلى الدور ربع النهائي.

وتألق في صفوف مصر أحمد الأحمر «37 عاماً» بتسجيله 8 أهداف، يليه يحيى عمر مع 7 أهداف وعمر الوكيل صاحب 5 أهداف.

قال الأحمر بعد الفوز «في الدور الثاني ستكون المستويات متقاربة. من المهم أن نحسّن مركزنا لمواجهة خصم مناسب في ربع النهائي».

بدوره علّق يحيى عمر على المباراة المقبلة أمام السويد «إنها مباراة صعبة، كنا قريبين جداً من الفوز عليهم في بطولة العالم «مصر 2021»، لكننا خسرنا (23-24) بسبب خطأ أو خطأين. نلعب دائماً بشكل جيد ضد السويد وآمل في أن تكون مباراة جيدة، أتمنى ان تكون النتيجة هذه المرة لمصلحتنا».

وفي المباراة الثانية، عجز المنتخب البحريني بطل آسيا عن مجاراة بطلة العالم التي سيطرت على المباراة منذ البداية حتى النهاية (21-31).

في الكرة الطائرة، تضاءلت حظوظ تونس بالتأهل إلى ربع النهائي بتلقيها هزيمة ثالثة توالياً وهذه المرة على يد أميركا 1-3 في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية.

وكانت تونس خسرت المباراة الأولى أمام البرازيل صفر-3 ثم الثانية أمام فرنسا بالنتيجة ذاتها.

وتحدث اللاعب التونسي مهدي بن شيخ عن الخسارة أمام الولايات المتحدة، قائلاً «أعرف بأنهم أقوياء، وبالتالي كان علينا الحصول على النقاط في كل شوط بشكل ثابت».

وتطرق الى مواجهة الأرجنتين في الجولة الرابعة، مشدداً «سنبذل قصارى جهدنا وسنقدم أفضل ما يمكننا لأننا نقاتل ضد فريق قوي».

وتابعت المصرية فريدة عثمان مشوارها المتواضع، وحلّت في المركز 33 في تصفيات 100 م حرة (55.74 ثانية) بفارق أكثر من 3 ثوان عن المتصدرة.

وكانت عثمان «26 عاماً»، حاملة برونزية 50 م فراشة في مونديالي 2017 و2019، قد أخفقت أيضاً في تصفيات 100 م فراشة.

وفي التصفيات عينها، حلّت الجزائرية أمل مليح في المركز 39. وفي تصفيات 200 م متنوعة، حل اللبناني منذر كبارة في المركز 41.

وفي الملاكمة، خسر المصري المخضرم عبد الرحمن عرابي في دور الـ16 لوزن 75-81 كلج أمام البريطاني بنجامان ويتكر صفر-5 والجزائري محمد حمري أمام الكوبي أرلين لوبيس صفر-5.

ولدى السيدات، خسرت الجزائرية إشراق شايب أمام الهندية بوجا راني صفر-5 في دور الـ16 لوزن 69-75 كلج.