«الفراعنة» يصعد للقاء «السامبا» في ربع النهائي

طوكيو (د ب أ)

حجز المنتخب المصري بطاقة العبور إلى دور الثمانية من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم «الأربعاء» ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وتقدم منتخب مصر عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، قبل أن يضيف عمار حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 85، ورفع المنتخب المصري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، ليتأهل إلى دور الثمانية، متفوقاً على المنتخب الأرجنتيني بفارق الأهداف، على الجانب الآخر ودع منتخب أستراليا المنافسات بعد احتلاله المركز

الأخير برصيد ثلاث نقاط.



وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تعادل المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الإسباني 1-1، وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق ميكيل مورينو في الدقيقة 66، قبل أن يدرك توماس بيلمونت التعادل للأرجنتين في الدقيقة 87، ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط، لكنه احتل المركز الثالث خلف المنتخب المصري صاحب الرصيد ذاته والمتفوق بفارق الأهداف، فيما رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة، وسيلعب منتخب إسبانيا أمام منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية، فيما سيكون المنتخب المصري على موعد مع نظيره البرازيلي في الدور ذاته، والذي تقام مبارياته يوم السبت المقبل.