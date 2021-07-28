إقبال كبير على تذاكر جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

يحث منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي عشاق رياضة المحركات ورواد الفعاليات الترفيهية على المبادرة لحجز تذاكرهم لحضور السباق في هذا العام قبل نهاية يوليو، للاستفادة من خصومات الحجز المبكر التي تبلغ نسبتها 30%.

وتستضيف حلبة مرسى ياس فعاليات النسخة 13 من سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لـ«الفورمولا-1» والذي تختتم منافساته التي من 9 إلى 12 ديسمبر، سباقات بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» لهذا الموسم الحافل بالإثارة والتشويق، إذ تحتدم المنافسة بين ماكس فيرستابن والبطل المتوج لويس هاملتون لتصدر ترتيب السائقين، فيما تفصل بينهم ثماني نقاط فقط بعد عشرة جولات.

ونظراً للإقبال الهائل الذي تشهده تذاكر السباق منذ طرحها، يتوفر حالياً عدد محدود من التذاكر بأسعار مخفضة، التي يقدمها منظمو الحدث ضمن عرض خصومات الحجز المبكر والتي توفر تخفيضات بنسبة 30% على أسعار فئات محددة من التذاكر.

وتسري خصومات الحجز المبكر إلى يوم السبت المقبل ، مما يعني تبقي أيام قليلة أمام هواة الفعاليات الترفيهية ورياضة سباقات السيارات للاستفادة مع الخصومات وحجز تذاكرهم بأسعار مخفضة للاستمتاع بالحدث الرياضي الترفيهي الأضخم في المنطقة.

وبالإضافة إلى عودة المتفرجين إلى مدرجات حلبة مرسى ياس في نسخة العام الحالي من السباق، يشهد الحدث أيضاً عودة حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق، ويحيي الحفلات نخبة من أكبر نجوم الغناء والموسيقى العالميين في الاتحاد بارك على جزيرة ياس خلال عطلة أسبوع السباق.

وحفاظاً على صحة وسلامة حاملي التذاكر، يمكن لهم في نسخة هذا العام حضور أمسية واحدة فقط من حفلات ما بعد السباق التي تقام في الاتحاد بارك، والتي تحييها نخبة من أفضل نجوم الموسيقى العالميين، ويمكن لحاملي التذاكر فئة ثلاثة أيام اختيار حضور واحدة من حفلات ما بعد السباق الأربع، وحاملي تذكر فئة يومين اختيار حفلة واحدة من الأيام المتوافقة مع أيام التذكرة، أما حاملو التذاكر فئة يوم واحد فيمكنهم حضور الحفلة التي تقام مساء اليوم المتوافق مع يوم التذكرة التي بحوزتهم.

وتشهد عطلة أسبوع السباق العديد من فعاليات السباقات والأنشطة الترفيهية المرافقة، والتي تتضمن إقامة سباقات بطولتي فورمولا-4 الإمارات وفورمولا-2 لتكون سباقات دعم للحدث الرئيسي، وتقدم المزيد من الحماس والإثارة، متيحة المجال لعشاق رياضة الفورمولا-1 متابعة نجوم المستقبل في هذه الرياضة يخوضون منعطفات حلبة مرسى ياس جنباً إلى جنب.

ومن المؤكد أن يقدم السباق في نسخة العام الحالي المتعة والترفيه للجمهور مع الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تقام على هامش السباق، بالإضافة إلى الفعاليات التي تقام احتفالاً بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد.

وتماشياً مع التوجيهات الحكومية وضمن إطار الحرص على صحة وسلامة الحضور والمشاركين، يشهد الحدث بضعة تغييرات عند تنظيمه في نهاية العام الجاري، ويتضمن ذلك تخصيص مناطق الواحات لكل مدرج، وتطوير خدمة تقديم الأطعمة والمشروبات لتجنب الاصطفاف، وتنظيم فعالية التجول على مسار السباق في يوم الخميس لتستبدل الجولة في منطقة الصيانة وتتيح لحاملي التذاكر إمكانية التعرف عن قرب على مسار السباق والمنعطفات التي يخوضها السائقون والتقاط الصور التذكارية على المسار.