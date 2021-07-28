«أبوظبي للدراجات» يحتفي بإنجاز «فريق الإمارات» في «طواف فرنسا»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، الشريك الاستراتيجي للنادي، فعالية في جزيرة الحديريات، للاحتفال بفوز فريق الإمارات للدراجات بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية للعام الثاني على التوالي، بعد أن تمكن دراجه الواعد السلوفيني تادي بوجاتشار من التواجد في صدارة الترتيب العام عقب ختام المرحلة الـ 21 والأخيرة.

حضر الفاعلية مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وخالد بن شيبان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية.

شارك في الفاعلية التي أقيمت بعنوان: «طلعة قميص طواف فرنسا» نحو 150 دراجاً عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا بالإنجاز الكبير الذي حققه فريق الإمارات، ومواصلته كتابة التاريخ، والاحتفاظ بلقب طواف فرنسا، الذي يعتبر من أقدم وأشهر الطوافات وأكثرها إثارة في العالم.

ودخل بوجاتشار «22 عاماً» تاريخ رياضة الدراجات، حيث أصبح أصغر دراج يفوز باللقب لعامين متتاليين، في حين عزز مكانته كأفضل دراج يشارك في الجولات الكبرى في العالم.

وقال مطر سهيل اليبهوني: «فخورون بهذا الإنجاز الذي حققه فريق الإمارات للدراجات بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة، والجهات الراعية، وبوجود دراجين وكادر فني على أعلى مستوى. تم الاستعداد مبكراً لهذا السباق، ونتيجة لهذا الجهد نجحنا في الوصول بالفريق الشاب إلى أن يكون بين النخبة في العالم».

ومن جانبه، قال عارف حمد العواني: إن فريق الإمارات للدراجات أثبت جدارته وأصبح بين الكبار في العالم في هذه الرياضة، وهو يحقق الإنجاز تلو الإنجاز، والذي يأتي انعكاساً للجهود الحثيثة التي يبذلها وعمله الجاد وتخطيطه المستنير، موجهاً الشكر لإدارة الفريق والدراجين والفنيين على ما حققوه باسم الوطن، بعد منافسة قوية نجح الفريق خلالها في تصدر المشهد.

من جهته، أكد خالد بن شيبان أن فريق الإمارات للدراجات تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة في البطولات العالمية التي شارك فيها مثل طواف الإمارات الذي نظمته إمارات الدولة فبراير الماضي أو طواف فرنسا الذي أقيم مؤخراً، مسجلاً بذلك أصداء عالمية واسعة، بما يعزز مكانة الفريق كأحد أفضل فرق الدراجات في العالم.

بدوره، أشاد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية بالإنجاز الذي حققه فريق الإمارات، قائلاً: هذا الفوز يأتي تأكيداً واضحاً للمكانة العالية التي بات يحتلها الفريق على المستوى العالمي في هذه الرياضة، وحرص دراجيه والجهاز الإداري والفني على التواجد في منصات التتويج، الأمر الذي أسهم في الترويج لدولة الإمارات وإنجازاتها الحضارية والرياضية على مختلف الأصعدة.

وقال تادي بوجاتشار، بطل طواف فرنسا: أشعر بسعادة غامرة بالفوز في واحدة من أهم السباقات العالمية للدراجات، وأشكر مسؤولي الفريق على منحي الثقة، كما أتوجه بالشكر إلى جميع زملائي في الفريق الذين ساندوني طوال الجولات.

وقدم دراج فريق الإمارات بوجاتشار أداءً استثنائياً في سباق الأفراد ضد الزمن في المرحلة الخامسة من طواف فرنسا لهذا العام تمكن بفضله من احتلال المركز الأول في السباق، بعد فوزه بالقميص الأصفر بمجموع زمني بلغ 82:56:36 خلال 21 مرحلة انطلقت من مدينة بريست الفرنسية في 26 يونيو الماضي وانتهت 18 يوليو في العاصمة باريس.

وفاز بوجاتشار بمرحلتين في جبال البرانس، بالإضافة إلى سباق فردي ضد الساعة في إشارة إلى إمكاناته المتعددة، كما حصد لقب القميص الأبيض كأفضل دراج تحت 26 عاماً، بالإضافة إلى لقب القميص المنقط الخاص بأفضل متسلق للمراحل الجبلية مثل العام الماضي.