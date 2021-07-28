المطروشي: شكراً أحمد بن راشد

مراد المصري (دبي)

رفع السباح يوسف المطروشي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، على توجيهاته الكريمة لإدارة الوصل على وضع برنامج إعداد متكامل له، تقديراً على تحقيق الإنجاز في مشاركته التاريخية في أولمبياد «طوكيو 2020»، وقال السباح: شكراً سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الدعم اللامحدود لي، وإن شاء الله سأكون عند حسن ظن الجميع، وعلى قدر هذه المسؤولية، وأن أسعى لرفع علم بلادي.

وأشار المطروشي سباح منتخبنا والوصل، إلى أن المتابعة والدعم من سموه، أكبر حافز من أجل مواصلة العمل لأولمبياد باريس 2024.