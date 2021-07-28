الأهلي بطل «أهداف قاتلة» في الدوري المصري!

عمرو عبيد (القاهرة)

شهدت المباريات الأخيرة المؤجلة في الدوري المصري تسجيل عدة أهداف في أوقات قاتلة، بينها هدفان لفريق البنك الأهلي اقتنص بهما نقطتين من الأهلي وبيراميدز، في حين انتزع «حامل اللقب» 3 نقاط غالية من الإنتاج الحربي بالطريقة ذاتها، وسجلت فرق الدوري المصري حتى الآن 597 هدفاً بينها 173 في الأوقات القاتلة من عمر المباريات، سواء في آخر ربع الساعة بنسبة 19.6% أو ما بعد «التسعين» بمعدل 9.4%، لتبلغ النسبة الإجمالية لها 29% من جميع الأهداف.

77 هدفاً سُجّلت خلال تلك الفترات الصعبة وغيّرت نتائج المباريات، لتهدي أصحابها التعادل في 34 مرة أو الفوز القاتل بـ 43 مباراة، والمثير أن 44% منها جاءت عبر الركلات الثابتة بينها 16 ركلة جزاء، واحتفظ الأهلي بـ«عاداته التاريخية» ليكون الأكثر تسجيلاً للأهداف القاتلة بإجمالي 16 هدفاً بينها 5 أهداف «+90»، ويُعد أكثرها تأثيراً هدف والتر بواليا الأخير في مرمى الإنتاج الحربي، وكذلك هدف جونيور أجايي في شباك طلائع الجيش.

فرق الزمالك، المصري، بيراميدز، الاتحاد، الجونة، البنك الأهلي، مصر للمقاصة والإنتاج الحربي احتلت المرتبة الثانية بتسجيل 10 أهداف مماثلة، لكن «الفارس الأبيض» و«ممثل بورسعيد» أحرزا 5 أهداف «بعد التسعين» أيضاً، منحت الأول 7 نقاط مباشرة مقابل 6 للثاني، ويُعد طلائع الجيش أقل الفرق تسجيلاً للأهداف المتأخرة بإجمالي 5 أهداف، بينها هدف وحيد «+90» وهي الفترة التي لم يسجل فيها الجونة أبداً، في حين كان الاتحاد السكندري الأكثر استفادة منها بعدما حصد 16 نقطة مباشرة من 6 أهداف قاتلة.

ويعتبر البنك الأهلي الأكثر استقبالاً لتلك الأهداف، بعدما اهتزت شباكه 16 مرة بواقع 12 هدفاً في آخر ربع الساعة و4 بعد الدقيقة 90، تلاه كل من أسوان والإسماعيلي والإنتاج الحربي بتلقى 13 هدفاً مماثلاً، وبلغت أهداف «+90» شباك وادي دجلة 6 مرات مقابل 5 أهداف في مرمى بيراميدز وطلائع الجيش، في حين لم يستقبل مرمى الاتحاد السكندري أية أهداف «بعد التسعين»، بين 8 أهداف سكنت مرماه في الأوقات الأخيرة.

ويملك الزمالك «المتصدر» رقماً متميزاً جداً في هذا الصدد، حيث كان الأقل استقبالاً للأهداف المتأخرة على الإطلاق بمجموع 4 أهداف، بينها هدف وحيد «+90» خسر به 3 نقاط فقط أمام غزل المحلة في الجولة 11، في حين حل الأهلي «حامل اللقب» ثانياً بعد غريمه التقليدي، باستقبال 7 أهداف متأخرة بينها 3 بعد الدقيقة 90، وفقد بسببها 7 نقاط حيث تعرض للهزيمة أمام سموحة، وتعادل 4 مرات في مواجهات البنك الأهلي والجونة وبيراميدز والزمالك، أما طلائع الجيش فأضاع 21 نقطة بسبب تلك الأهداف القاتلة في مرماه، وهو الأكثر تأثراً بها يليه وادي دجلة الذي خسر 17 نقطة بذات الأسلوب، مقابل 15 نقطة مشابهة أهدرها الإسماعيلي، وكذلك فقد البنك الأهلي 14 نقطة مباشرة.