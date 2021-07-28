إيفان يخوض «تحدي الجودو» في «أولمبياد طوكيو»

أحمد جمال الدين (طوكيو)

يخوض إيفان رومانكو لاعب منتخب الجودو، منافسات وزن تحت 100 كيلو جرام، بمواجهة الكندي شادي النحاس، صباح غد «الخميس»، ضمن منافسات دور الـ 32 للجودو، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حتى 8 أغسطس المقبل.

وشهدت مشاركة وفدنا في 4 رياضات بأولمبياد طوكيو، خروج الرامي سيف بن فطيس الذي احتل المركز الـ 24 في مسابقة الاسكيت برصيد 117 نقطة، كما غادر فيكتور سكرتوف لاعب الجودو، من دور الـ 32 لوزن تحت 73 كيلو جراماً، ويوسف المطروشي الذي حل في المركز الـ 50 لسباحة 100 متر حرة بزمن 51:50 ثانية، على أن يختتم العداء محمد حسن النوبي مشاركة الإمارات في المحفل الأولمبي يوم السبت المقبل بسباق 100متر.

من جانبه، أكد مروان الحتاوي مدرب منتخب السباحة على أهمية دعم يوسف المطروشي خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد مشاركته المشرفة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بطوكيو، والتي تعد بداية مميزة للسباح في مسيرته، مما يمنحه الثقة المنشودة في مراحل مبكرة من عمره، ويجعله يدرك قيمة المشاركة في المحافل الكبرى، مشيراً إلى أن التركيز الآن ينصب على الجاهزية للظهور بالصورة المطلوبة في بطولة العالم التي تقام في ضيافة أبوظبي خلال ديسمبر المقبل وكذلك البطولة الخليجية والعربية.

وتوجه الحتاوي بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، على توجيه سموه إدارة النادي بوضع برنامج إعداد متكامل للسباح يوسف المطروشي، وتكريمه تقديراً لإصراره على تحقيق الإنجاز خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وأعرب الحتاوي عن تقديره وامتنانه للجنة الأولمبية الوطنية للجهود المبذولة لإنجاح مشاركة كل الرياضيين في الحدث الأولمبي بطوكيو، رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم، كما توجه بالشكر إلى الوصل لاهتمامه ودعمه لرياضة السباحة، من خلال توفير جهاز فني وإداري ذي كفاءة عالية، وإلى كافة السبّاحين الموجودين بالنادي على التماسك والعمل بروح الفريق الواحد، والشكر كذلك لاتحاد السباحة لإتاحة الفرصة للمطروشي من أجل المشاركة بهذا المحفل.

ووصف أحمد الطيب مدير وفد الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، مشاركة السباح المطروشي بالواعدة، نظراً لما لمسه الجميع من حماس وشغف كبيرين لديه، مؤكداً أنه سيكون من الرياضيين الذين نعول عليهم في تحقيق أرقام صعبة لرياضة الإمارات، خلال المرحلة المقبلة، وحصد ميدالية آسيوية لسباحة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية العام القادم، كما أننا على ثقة في تأهله بأولمبياد باريس عام 2024، من خلال أرقامه الشخصية ومستواه المشرف والمتطور من دون انتظار بطاقات دعوة.

وعبر الطيب عن امتنانه لجميع فرق عمل اللجنة الأولمبية الوطنية، سواءً المتواجدين مع الوفد الرياضي بطوكيو، أو الذين يباشرون عملهم من الإمارات، في التنسيق المستمر والتواصل مع الرياضيين والاتحادات وسفارة الدولة بطوكيو، مما أسهم في تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي واجهت الوفد الرياضي، في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات المتبعة التي تطبقها اللجنة المنظمة، مشيداً بالتزام وتعاون الجميع بتطبيق التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة باليابان، متمنياً المزيد من العطاء من الوفد المشارك في الحفاظ على كل المكتسبات، وإيصال الفكرة والرسالة والصورة الصحيحة للرياضة الإماراتية.

والتقت عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية على هامش المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ويتناول الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية آلاف الوجبات المتاحة داخل القرية الأولمبية يومياً عبر مجموعة من أفضل الطهاة المتخصصين في تقديم الأطباق الصحية للرياضيين.

وتم اختيار الوجبات التي تقدم حالياً من ضمن 715 عرضاً استلمتها اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، ضمن مشروع تغذية الرياضيين والذي أطلق عليه «الطعام الصحي»، حيث تم الاختيار بناءً على توصيات لجنة مختصة قامت بتقييم كافة العروض المقدمة ومدى ملاءمتها للرياضيين.

وتتوفر الوجبات طوال فترة إقامة دورة الألعاب الأولمبية بالمتاجر الخارجية، بصرف النظر عن مطاعم الرياضيين بالقرية الأولمبية، حيث تعرف الوجبات في اليابان باسم «كونوبيني» حيث تتكون محتوياتها من مجموعة من المعادن والبروتينات والمواد النشوية، التي تمثل وجبات ذات حمية غذائية متوازنة تلبي حاجة الرياضيين.