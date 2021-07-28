20 ألف طالب وطالبة في «ألعاب مدارس دبي»

دبي (الاتحاد)

يستعد مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، لإطلاق النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس الخاصة في دبي، والتي تنظمها شركة «إي أس أم»، وتقام من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022 بمواجهات ميدانية في صالات وملاعب عدد من المدارس الخاصة.

ويأتي تنظيم الدورة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي، لتطوير الرياضة في القطاع المدرسي، تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة، بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات، وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية، حيث تمثل البطولات الرياضية المدرسية أولى المحطات التأسيسية، في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام إلى الأندية، كما يهدف المجلس من تنظيم الدورة إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع، إلى جانب تعزيز العلاقة بين المدارس والأندية وزيادة أعداد الرياضيين المنتمين لأندية دبي، من خلال توسيع قاعدة الممارسين في المدارس وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب الرياضية عبر المسابقات المدرسية التي يتنافس فيها الطلبة والطالبات من مختلف الأعمار والجنسيات، وإتاحة الفرصة للأندية لاختيار أفضل المواهب منهم وضمهم لفرقها في الألعاب المختلفة، والاستفادة أيضاً من خوض الطلبة منافسات في مختلف الرياضات مع أقرانهم في مدارس دبي.

ويتضمن برنامج النسخة الثانية من الدورة، منافسات في 21 رياضة هي كرة قدم، الطائرة، السلة، كرة الماء، الريشة الطائرة، كرة الشبكة «نت بول»، الجولف، ترايثلون، ألعاب الكترونية، منافسات رياضات أصحاب الهمم، كريكت، دراجات هوائية، اختراق الضاحية، ألعاب قوى، سيارات الكارت، تنس، سباحة، التزلج على الثلج، شطرنج، تنس طاولة، البادل تنس.

ومن المقرر أن يشارك في منافسات الدورة أكثر من 20 ألف طالب وطالبة، حيث إن المشاركة في الدورة الرياضية مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات، حتى عمر تحت 19 سنة، وسيتم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، كما سيتواجد في المنافسات ممثلون عن أندية دبي لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أدائهم ومستوياتهم.

وتتيح هذه المبادرة الفرصة لجميع طلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، كما يتم إنشاء ملف رياضي لكل لاعب يسجل في الدورة، بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية والانضمام للأندية الرياضية من أجل اللعب في المستوى العالي.