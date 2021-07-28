الأحمر الهداف التاريخي لـ «يد الفراعنة» في الأولمبياد

علي معالي (دبي)

دخل أحمد الأحمر «37 عاماً» لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد التاريخ من أوسع أبوابه ليؤكد براعته في عالم اللعبة، وذلك أثناء مشاركته مع «الفراعنة» في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، وأبرزها حصوله على لقب الهداف التاريخي للمنتخب في الأولمبياد.

تخطى الأحمر الرقم المسجل باسم حسين زكي أسطورة «الفراعنة»، أثناء وجوده على رأس قائمة المنتخب في الأولمبياد، حيث سجل هدفه رقم 78، متخطياً إنجاز زكي النجم السابق، والذي أحرز 77 هدفاً على مدار مشاركاته في الألعاب الأولمبية.

وجاء انفراد الأحمر بهذا المركز عقب نهاية مباراة مصر مع اليابان «المستضيف» للأولمبياد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم مع مصر كلاً من الدانمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

يشارك الأحمر في الأولمبياد للمرة الرابعة، بداية من أولمبياد أثينا 2004، وأحرز خلالها 18 هدفاً في 6 مباريات، كما ظهر في أولمبياد بكين 2008، وسجل 24 هدفاً خلال 6 لقاءات.

وفي أولمبياد لندن 2012 سجل الأحمر 24 هدفاً خلال 5 مباريات، وفي ريو دي جانيرو، 2016 أضاف 27 هدفاً في 5 لقاءات، وفي طوكيو حالياً سجل 9 أهداف في ثلاث مباريات حتى الآن، ولا تزال الفرصة سانحة أمامه لإضافة المزيد، عندما يلتقي السويد في الجولة المقبلة.

ويطلق على اللاعب لقب «الفتى الذهبي»، حيث يلعب في مركز الجناح الأيمن، وله تجربة احترافية في ألمانيا مع فلينسبورج، وفاز معه بكأس ألمانيا 2015، بجانب عدد من الأندية العربية منها الأهلي السعودي والأفريقي التونسي والسد اللبناني، وحصد معها بطولات متنوعة.

وتاريخ الأحمر مع منتخب مصر رائع ومتميز للغاية، من خلال الفوز بدورة الألعاب الأفريقية 3 مرات، وكأس أمم أفريقيا 4 مرات، ودورة الألعاب العربية مرتين، وألعاب البحر المتوسط مرة واحدة، والهداف التاريخي لكأس العالم للأندية «197 هدفاً»، ويعد الأكثر تتويجاً للبطولات القارية مع فريق واحد وهو الزمالك.

ونجح منتخب مصر في الفوز على اليابان 33 - 29 في ثالث مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية، بعد الفوز على البرتغال، والخسارة أمام الدانمارك، ليحتل أبناء النيل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد الدانمارك «الأول» والسويد «الثاني» ولكل منهما 6 نقاط.