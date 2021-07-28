10 أحداث تصدرت أسبوع «الليجا»

مدريد (الاتحاد)

ما الذي كان يدور من أحداث في الكرة الإسبانية «الليجا» على مدار الأسبوع؟، هنا نستعرض أبرز 10 قصص ما بين الأهداف التي سجلها لاعبو «الليجا» في دورة الألعاب الأولمبية في اليابان والكأس الذهبية في أميركا، مروراً بالمباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، وحملة بيع التذاكر المثيرة للإعجاب لريال بيتيس.

تصدرت الألعاب الأولمبية عناوين الأخبار هذا الصيف، وخلال عطلة نهاية الأسبوع شارك عدد من لاعبي «الليجا» في منافسات كرة القدم، وكان تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد «اليابان»، كانج إن لي لاعب فالنسيا «كوريا الجنوبية»، وميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد «إسبانيا» من بين اللاعبين الذين سجلوا أهدافاً على مدار أول جولتين بالدور الأول.

واصلت فرق «الليجا» تحضيراتها لانطلاق الموسم الجديد، من خلال خوض عدد من المباريات الودية، وخاض ابن دييجو سيميوني، جيوليانو أول مباراة له مع فريق والده أتلتيكو مدريد ضد نومانسيا، فيما لعب برشلونة وريال مدريد أمام الجماهير في مباراتين استعراضيتين أقيمتا يومي السبت والأحد، حتى أن أتلتيك جرب خوض مباراة مدتها 120 دقيقة ضد بروسيا دورتموند، تتكون من شوطين بمدة ساعة واحدة لكل منهما!

تم تقديم اثنين من الوافدين الجدد رفيعي المستوى إلى الدوري الإسباني هذا الأسبوع، حيث تم تقديم ممفيس ديباي لاعب برشلونة في كامب نو، والذي كشف أن الخطوة هي حلم تحقق بالنسبة له، وفي غضون ذلك، في ريال مدريد، تلقى دافيد ألابا عرضاً تقديمياً ومؤتمراً صحفياً شرح في سبب حماسه للتحديد الجديد المتمثل باللعب في الدوري الإسباني، وقال: بالنسبة لي، إنها خطوة رائعة، إنه حلم الطفولة الذي تحقق، أن ترتدي قميص ريال مدريد.

كأس جامبر يمثل رفع الستار الصيفي التقليدي لبرشلونة وسيواجه «البلوجرانا» يوفنتوس هذا العام، وسيلعب كل من فريقي الرجال والسيدات مباراتين ضد نظرائهم من تورينو، على أن تقام المباراتان في «كامب نو»، الواحدة تلو الأخرى يوم 8 أغسطس المقبل.

مع استعداد الجماهير للعودة إلى الملاعب الإسبانية في الموسم المقبل، نظمت أندية الدوري الإسباني حملات لتحفيز المشجعين على شراء تذاكر الموسم، وحقق ريال بيتيس نجاحاً بارزاً بشكل خاص، حيث التزم 46.374 مشجعاً بالفعل بشراء تذكرة موسمية للموسم المقبل 2021-2022.

وصل ديبورتيفو ألافيس جهوده لبناء تشكيلة قوية للموسم المقبل 2021-2022، وقام بضم لاعبين في الأسبوع الماضي، أحدهم هو لاعب الوسط السنغالي مامادو لوم، الذي وصل على سبيل الإعارة من بورتو، والآخر هو قلب الدفاع فلوريان ليجون، الذي وقع على عقد صفقة دائمة بعدما أثار إعجاب النادي الباسكي الموسم الماضي خلال إعارته من نيوكاسل.

كانت هناك أخبار سيئة في خيتافي هذا الأسبوع، حيث تعرض قلب الدفاع الشاب سابيت عبدالله لإصابة في الرباط الصليبي ستبقيه بعيداً عن الملاعب لمدة نصف عام على الأقل، لعب الغاني لفريق خيتافي «ب» الموسم الماضي، لكنه أثار إعجاب مدرب الفريق الأول الجديد ميشيل في فترة ما قبل انطلاق الموسم وكان في خط الترقي إلى الفريق الأول.

استطاع مشجعو كرة القدم عيش تجربة من الماضي الجميل هذا الأسبوع، بإقامة مباراة خيرية جمعت بين أساطير ريال مدريد وبرشلونة، تفوق فيها أساطير «لوس بلانكوس» 3-2، وظهر في المباراة نجوم معتزلون مثل: رونالدينيو، ريفالدو، لويس فيغو وروبرتو كارلوس.

تأهلت المكسيك، كندا، الولايات المتحدة وقطر إلى نصف نهائي الكأس الذهبية، مما يعني أن هناك فرصة كبيرة أن أحد لاعبي «الليجا» سيتوج بطلاً في نهاية المطاف.

هيكتور هيريرا لاعب أتلتيكو ونيستور أراخو لاعب سيلتا فيغو هما نجمي المكسيك، فيما يشارك لاعب تينيريفي شاك مور مع منتخب الولايات المتحدة.

عرف مشجعو كرة القدم الإسباني بالفعل مواعيد انطلاق أول جولتين من الموسم المقبل 2021-2022 للدوري الإسباني، والآن تم إصدار تواريخ وأوقات الجولة الثالثة أيضاً، وسيلتقي ريال مدريد مع ريال بيتيس في وقت متأخر من جدول مباريات يوم 28 أغسطس المقبل، وهي التي يمكن القول إنها المباراة الأبرز في هذه الجولة، بينما يستضيف برشلونة منافسه خيتافي بعد ظهر 29 أغسطس المقبل، ويستقبل أتلتيكو منافسه فياريال في العاصمة مساء اليوم نفسه.