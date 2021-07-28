«الملك» يحسم صفقة مالانجو بـ 3.5 مليون دولار

علي معالي (الشارقة)

كشفت وسائل الإعلام الكونغولية، أن السباق ظل على أشده، للفوز بصفقة انتقال بين مالانجو القادم من الرجاء المغربي، ونجح الشارقة في حسم الصفقة مقابل 3.5 مليون دولار، كما ذكرت عدد من صحف الكونغو، كما أن السعر جعل الزمالك المصري ينسحب مبكراً من السباق، حيث إن مفاوضات الأخير بدأت مبكراً لضم اللاعب، ليكون بديلاً عن مصطفى محمد الذي يلعب محترفاً حالياً في الدوري التركي.

وظلت المفاوضات و«الشد والجذب» في الصفقة منذ فترة، حيث طلب الرجاء 4 ملايين دولار، لكن إدارة «الملك» نجحت في حسما لمصلحتها، حيث تم منح وكيل اللاعب وقتاً قصيراً لوضع النقاط فوق الحروف، بعد أن وصل الشارقة بالقيمة إلى 3.5 مليون دولار، ليقوم اللاعب والوكيل بالذهاب في الساعة السابعة مساء أمس «الثلاثاء» إلى مقر النادي والتوقيع النهائي لمدة 3 مواسم.

وتعد التجربة هي الأولى لمالانجو في منطقة الخليج وآسيا، وقالت صحف الكونغو: اللاعب القناص يبحث عن تاريخ جديد، بعد النجاح الكبير الذي حققه في أفريقيا، سواء مع مازيمبي الكونغولي أو الرجاء المغربي.

ووجه لاعب الشارقة الجديد رسالة إلى الرجاء، قائلاً: أشكر جماهير النادي على وقفتها الدائمة بجانبي، ودعمهم المستمر لي، وكذلك كل المسؤولين بالنادي، وزملائي اللاعبين والمدربين، حيث منحوني الثقة الكبيرة وسأكون «رجاوي» للأبد، وسيظل قلبي «أخضر» وللنادي وجماهيره مكانة خاصة في قلبي.

ويعتبر مالانجو من أبرز المهاجمين الأفارقة داخل القارة، حيث بدأ مشواره الاحترافي بنادي دون بوسكو الكونغولي، قبل أن ينتقل إلى مازيمبي عام 2016 الذي خاض معه مواسم مميزة، وفاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية في 2017، وحاز على لقب هداف البطولة بجانب الميدالية الذهبية.

كما لعب مازيمبي مباراتي السوبر الأفريقي، بجانب الحصول على بطولة الدوري الكونغولي التي كان هدافها موسم 2016-2017 وسجل اللاعب خلال فترته مع مازيمبي 8 أهداف في 12 مباراة.

التألق الكبير للاعب مع العملاق الكونغولي فتح له باب الانتقال للرجاء في صيف 2019 ليقود الفريق إلى الفوز ببطولة الدوري المغربي موسم 2019-2020 وكان هدافاً آنذاك، ثم كرر إنجازه بالفوز بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية مع الرجاء ولقب هداف البطولة، وخلال مسيرته مع فريق الدار البيضاء شارك اللاعب في 60 مباراة، مسجلاً 31 هدفاً، كما شارك في 14 مباراة مع منتخب بلاده وسجل خلالها هدفين.

وتحدث مالانجو عن انتقاله لـ «الملك» قال: شعرت بسعادة كبيرة عندما عرفت برغبة نادي الشارقة في التعاقد معي، وأعرف أنه أحد الفرق الكبيرة في الإمارات، وتابعت أخبار الفريق بصورة أكبر، وحاولت مشاهدة بعض مبارياته، وعرفت التعاقد مع لاعب إيفرتون ونجم المنتخب البرازيلي السابق برنارد دوراتي، وهو يشير إلى قوة العمل والرغبة في تحقيق البطولات.

وعن مسيرته في أفريقيا وطموحه مع «الملك»، قال: حققت كل البطولات التي لعبت عليها تقريباً في الأندية من مازيمبي إلى الرجاء البيضاوي، وأنا الآن في تحد جديد وبطولات جديدة أرغب في الحصول عليها، وفي كرة القدم يبقى دائماً هدفي الحصول على أكبر عدد من البطولات والألقاب مع الأندية التي لعبت لها وهو هدفي الدائم من ممارسة كرة القدم.