فان نيستلروي والريال في ذاكرة 28 يوليو!



دبي (الاتحاد)

في صيف عام 2006، وصل رود فان نيستلروي إلى ريال مدريد مستعداً لوضع بصمته في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد سنوات عديدة تألق خلالها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتم تقديم الهولندي مساء يوم 28 يوليو في ملعب سانتياجو برنابيو إلى جانب رئيس النادي رامون كالديرون والرئيس الفخري ألفريدو دي ستيفانو، وتحدث اللاعب للجماهير الحاضرة الذين تجمعوا لمشاهدة يومه الأول بالقميص الأبيض، وقال: «إنه لشرف رائع أن أكون هنا، هلا مدريد!»، مضى اللاعب قدماً في مسيرته ليسجل 64 هدفاً في 96 مباراة مع «لوس بلانكوس».