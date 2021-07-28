في تاريخ الأولمبياد.. قلة السكان وصغر المساحات لا يمنعان الفوز بالميداليات!

عمرو عبيد (القاهرة)

أهدت الرباعة هيديلين دياس الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ الفلبين بمنافسات الألعاب الأولمبية، لترفع رصيد دولتها إلى 11 ميدالية حصدتها عبر 93 عاماً، لكن هناك دولاً أخرى لم تمنعها قلة سكانها وصغر مساحتها من صناعة معجزات أولمبية، وصنعت ميدالية دياس الذهبية تاريخاً أولمبياً جديداً للفلبين التي تحتل مقعداً في الثلث الأول من قائمة الدول الأكبر مساحة، بـ300 ألف كيلو متر مربع بجانب المركز الـ13 في قائمة الأغزر سكاناً بأكثر من 110 ملايين نسمة.

وتٌعد ذهبية فلورا دافي في الترايثلون خلال دورة طوكيو الحالية تاريخية لبرمودا، بعد برونزية وحيدة سابقة في الملاكمة عام 1976، لأن برمودا تأتي ضمن أصغر 5 دول في العالم بمساحة 54 كيلو متراً مربعاً، وعدد سكان يتجاوز 64 ألف نسمة بقليل، ولا تزيد مساحة ليشتنشتاين عن 160 كليو متراً مربعاً وعدد سكانها 39 ألفاً فقط، وتشارك في الأولمبياد الحالي بخمسة لاعبين، لكنها تملك 10 ميداليات حصدتها كلها في منافسات التزلج على المنحدرات الجبلية بالدورات الشتوية، بينها ذهبيتا عام 1980.

جرينادا التي تشارك بـ6 لاعبين في المنافسات الجارية تملك مساحة لا تتخطى 344 كليو متراً مربعاً، ويقطنها 113 ألف إنسان، بينهم أسطورة الجزر الكاريبية، كيراني جيمس، العداء صاحب ذهبية 2012 وفضية 2016 في سباقات 400 متر عدو، أما الميدالية الفضية الوحيدة التي حققها بيتر هولمبيرج، ففي منافسات الإبحار بدورة الألعاب في سيول 1988، وضعت اسم جزر العذراء الأميركية في القائمة التاريخية، علماً بأنها تحتضن 104 آلاف نسمة على مساحة فعلية من الأرض تبلغ 346 كيلو متراً مربعاً.

باربادوس بمساحة 430 كيلو متراً مربعاً وعدد سكان لا يتجاوز 288 ألف نسمة، تشارك حالياً بـ 8 لاعبين في السباحة وألعاب القوى، التي منحتها ميدالية برونزية وحيدة في عام 2000، عبر العداء أوباديلي طومسون في سباقات 100 متر، كما جمعت سنغافورة 5 ميداليات بينها ذهبية تاريخية وحيدة عام 2016، للسباح جوزيف سكولينج «قاهر مايكل فيلبس»، في سباقات 100 متر فراشة، علماً بأن مساحة الدولة تبلغ 719 كيلو متراً مربعاً فقط وتنافس بقوة حالياً في تنس الطاولة للسيدات، ولا يختلف الوضع كثيراً في مملكة تونجا، التي لا تتجاوز مساحتها 747 كيلومتراً مربعاً وبعدد سكان لم يبلغ 100 ألف إنسان، حيث حصدت ميدالية فضية وحيدة في الملاكمة عام 1996، أما البحرين الشقيقة صاحبة 785 كيلومتراً مربعاً ومليون ونصف نسمة، فلديها 3 ميداليات لسيدات ألعاب القوى بينها ذهبيتان في 2012 و2016.