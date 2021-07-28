مباراة سلة بـ «روبوت أسود»!

طوكيو (أ ف ب)

اكتسح المنتخب الأميركي لكرة السلة نظيره الإيراني 120-66، خلال منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، خلال الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وسجّل داميان ليلارد 21 نقطة، وأضاف زميلاه ديفن بوكر وجايسون تايتوم 16 و14 نقطة على التوالي.

وكان التفوّق الأميركي واضحاً منذ البداية، إذا أنهى الربع الأول من المباراة متقدماً 28-12، ثم وسّع الفارق في الربع الثاني لينتهي الشوط الأوّل 60-30 لمصلحة الولايات المتحدة،

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الإيرانيين الذين كان حامد حدادي ومحمّد جمشيدي أفضل مسجلين لديهم مع 14 نقطة لكل منهما.

وفرض الأميركيون إيقاعهم على كامل المباراة مع تسجيل ليلارد لسبع ثلاثيات من أصل 13 محاولة، وسط استعصاء على التسجيل من جانب المنتخب الإيراني.

وبين شوطي المباراة، قدّم اليابانيون لاعب كرة سلة آلياً يدعى «كيو»، وهو رجل آلي ابتكرته شركة «تويوتا» ويبلغ طوله نحو 1.86 متر ويستخدم مستشعرات على جذعه لقياس مسافة وزاوية السلة، ويستخدم أذرعاً وركباً بمحركات لتنفيذ التسديدات المحددة.

وتقدّم اللاعب الروبوت أسود اللون إلى أرضية الملعب، وتمكن من تسجيل بعض الكرات في السلة وسط دهشة الجميع، خصوصاً من ردة فعله، حينما أضاع الرميتين الأخيرتين، فيما يثبت الصفة التي يطلقها كان العالم على اليابانيين بأنهم «كوكب» متميز من ناحية التطور التكنولوجي.

وهذه المرة الثانية يلتقي فيها المنتخبان بالسلّة، بعد كأس العالم 2019 حينما فاز الأميركيون بسهولة 88-51.