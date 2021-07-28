مدفيديف.. «صدر مغلق» و«عين مظلمة»!

طوكيو (أ ف ب)

قاوم الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً المشارك تحت علم محايد الحَر في العاصمة اليابانية ومنافسه الإيطالي فابيو فونييني، قبل أن يعبر إلى الدور ربع النهائي من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو بفوزه 6-2، 3-6، 6-2، فيما انتهى مشوار المصنف رابعاً عالمياً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وبقي مدفيديف على الطريق الصحيح لمواجهة محتملة في النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الساعي لـ «الجراند سلام» الذهبي هذا العام.

وضرب الروسي موعداً في دور الثمانية مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا الفائز على الألماني دومينيك كوبفر 7-6 و6-3.

سبق لمدفيديف أن اشتكى من الظروف المناخية الصعبة في المباراة الأولى وطالب المنظمين بنقل المباريات إلى الأمسية.

وقال بعد الفوز: «لم أكن أشعر بحال جيدة في التنفس حتى في المجموعة الأولى، شعرت وكأن صدري مغلق، لم أقوَ على التنفس كما يجب».

وعندما سأله الحكم إذا كان يشعر بحال جيدة خلال المجموعة الثانية، أجاب الروسي «بإمكاني أن أنهي المباراة، ولكن بإمكاني أن أموت، إذا توفيت من سيتحمل المسؤولية؟».

وأضاف الروسي: «أعتقد أن اليوم هو الأكثر رطوبة حتى الآن، وربما الأكثر حرارة، الشمس كانت قوية، مع نهاية المجموعة الثانية، بدا وكأن الظلام في عينيّ».

بعد استراحة دامت عشر دقائق بين المجموعتين الثانية والثالثة، كسر مدفيديف إرسال الإيطالي وفاز بالأشواط الثلاثة الاولى من المجموعة قبل أن ينهيها لمصلحته.

وأصر: «عليهم أن يقيموا المباريات في المساء، قلت ذلك من البداية وأستمر بقوله».

يواصل لاحقاً ديوكوفيتش مسعاه نحو ذهبية أولمبية أولى عندما يلتقي مع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.

في حال عدم حدوث أي مفاجأة، سيواجه في نصف النهائي صاحب الأرض الياباني كي نيشيكوري حامل برونزية ريو 2016 الفائز على البيلاروسي إيليا إيفاشكا 7-6 و6-0.

وأطاح الفرنسي أوغو أومبير بتسيتسيباس معوّضاً تأخره بمجموعة الى فوز 2-6، 7-6 ، 6-2.

وكان تسيتسيباس وصيف رولان جاروس طلب وقتاً مستقطعاً طبياً لإصابة في قدمه اليمنى مع نهاية المجموعة الثانية، قبل أن يتدهور مستواه في الحاسمة.

ويلعب أومبير مع الروسي المشارك تحت علم محايد كارن خاتشانوف الذي تأهل على حساب الأرجنتيني دييجو شفارتسمان 6-1، 2-6، 6-1.

لدى السيدات، بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الدور نصف النهائي بفوزها على الإيطالية كاميلا جورجي 6-4، 6-4.

وباتت سفيتولينا الخامسة عالمياً أعلى المصنفات حالياً بعد خروج اليابانية ناومي أوساكا والأسترالية آشلي بارتي والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفات أولى وثانية وثالثة توالياً.

قالت بعد الفوز: «تدركون أنه عندما تكون اللاعب الأعلى تصنيفاً، يريد الجميع أن يهزمك والجميع متحفز جداً للتفوق عليك».

وتابعت: «الألعاب الأولمبية حدث مميز جداً، في أوكرانيا يعتبر حدثاً كبيراً، حتى أكبر من بطولات الجراند سلام، لذا أنا أركز جيداً على الفوز بأي ميدالية».

وتلعب سفيتولينا في نصف النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التي أقصت أوساكا الثلاثاء، بعدما عبرت على حساب الإسبانية باولا بادوسا التي انسحبت في المجموعة الثانية بسبب المرض، وخرجت على كرسي متحرك بعدما كانت متأخرة 3-6 وصفر-3.

وفي زوجي الرجال، خرج البريطاني أندي موراي حامل ذهبية الفردي في 2012 و2016 من الدور ربع النهائي مع زميله جو ساليزبيري، بعد خسارتهما أمام الثنائي الكرواتي مارتن تشيليتش وإيفان دوديج 6-4، 6-7، 7-10.