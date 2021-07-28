«شرطة أبوظبي» تكرم المتميزين رياضياً



أبوظبي (الاتحاد)

كرّم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، وبحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، القطاعات المتميزة في النشاط الرياضي، بعد انتهاء خطة الموسم 2020-2021 في شرطة أبوظبي، والمتكونة من 21 مسابقة، مشيداً بما حققه الرياضيون من إنجازات متميزة، في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية.

وقال معاليه: إننا نعتز بالإنجازات الرياضية التي تحققت من مختلف قطاعات شرطة أبوظبي، وقدمت صورة رياضية مشرفة، مؤكداً تطلع القيادة العامة، من خلال هذه النجاحات الرياضية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في البطولات الرياضية المقبلة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالشأن الرياضي وسباقات الريادة والتميز.

وجرى خلال الحفل تكريم فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، لحصوله على المركز الأول «درع الرماية» في المجموع العام، ببطولة الشيخ مبارك بن محمد للرماية، والتي تكونت من 5 مسابقات في الرماية للرجال والسيدات، وفريق قطاع المهام الخاصة لحصوله على المركز الأول في المجموع العام، وفوزه بدرع بطولة مدير عام شرطة أبوظبي، والتي تكونت من 11 مسابقة للرجال والسيدات وفريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ لحصوله على درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي في المجموع العام لخطة النشاط الرياضي موسم 2020-2021، وهو مجموع جميع البطولات خلال الموسم الرياضي.