«كروسدايركتر» يبحث عن لقب كأس الوثبة في تكساس

تكساس (الاتحاد)

يستضيف مضمار هيوستون بارك الرملي، في ولاية تكساس الأميركية مساء غد «الخميس»، سباق كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 13 ألف دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية، على الساحتين المحلية والعالمية.

وينافس على اللقب البالغ طوله 1200 متر، 13 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق، والتي لم يسبق لها الحصول على مكاسب مالية تزيد عن 10 آلاف دولار، ويتصدر الترشيحات الجواد «ابتاون كروسدايركتر» والفرس «ابتاون ليدي ارابيلا».

وسبق للجواد «ابتاون كروسدايركتر» البالغ 6 سنوات أن حقق الفوز 5 مرات، ويشرف عليه اف راميز ويقوده ار روسيل، فيما حققت «ابتاون ليدي ارابيلا» بإشراف في اوريتا الفوز ثلاث مرات ويملكهما جون وكريستا هيننجزجارد.

وستكون بالمرصاد المهرة «لارا» ابنة «منجز» لمالكتها المعروفة ديان والدرون، بإشراف فالديز خيمنيز، وقيادة سي جوفيا، والفائزة ثلاث مرات، و«جيم أوفر» ابنة «باسق الخالدية»، لنفس المالكة بإشراف ال فيفانكو، وأيضاً فازت ثلاث مرات.

وهناك «لازور هيس» لمارك آشبي، بإشراف مينشاكا كورونادو، وقيادة ار ترولي، و«بين بينا» لدارولين بتلر، بإشراف جي رودريجوز، وقيادة ار مادريجال.و«بيج بيورتي» لبيج تايم ريسنج، بإشراف جي جيود وقيادة ان روجيري.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.