«عقد الجوهرة» صداع في رأس «السيدة العجوز»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

يعتبر تجديد عقد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، أكثر ما يشغل بال إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي، ويأتي على رأس أولوياته، فالجوهرة الأرجنتينية لم يعد يتبقى من عقده إلا سنة واحدة، و«السيدة العجوز» يريد أن يربطه بعقد جديد يضمن استمراره مع الفريق، حتى لا يخاطر بفقده مجاناً في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن ديبالا يحظى باهتمام عدد غير قليل من الأندية الأوروبية الكبرى، ولعل هذا سر اهتمام يوفنتوس بسرعة الاتفاق معه على تجديد عقده.

وكان جورج أنطون وكيل ديبالا وصل إلى إيطاليا منذ أيام، ولكنه ما زال في العزل الصحي المفروض من جانب السلطات الإيطالية بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيبقى في العزل حتى بداية الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، لكي يبدأ بعد ذلك المفاوضات الرسمية مع مسؤولي «اليوفي»، وإن كانت ثمة مباحثات ومناقشات بدأت بالفعل عبر الاتصالات الهاتفية.

ولم يكن ديبالا في مستواه الحقيقي طوال الموسم الماضي، بسبب كثرة إصاباته التي حرمته من المشاركة في المباريات، على عكس بداياته في تورينو، حيث كان شعلة نشاط ونجم الفريق وهدافه الأول.

وقالت الصحيفة إنه رغم استهداف أندية أوروبية كبرى لديبالا، إلا أنه يرغب في الاستمرار مع «السيدة العجوز»، شريطة أن يحظى بالتقدير المادي المناسب، قبل الموافقة على تجديد عقده، ما يعني أن المفاوضات ستكون بالغة الصعوبة، في ظل رغبة يوفنتوس في تخفيض رواتب لاعبيه لتحقيق التوازن في ميزانية النادي، وتعويض بعض خسائر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد -19»، التي ضربت كل الأندية دونما استثناء.