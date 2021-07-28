أليجري: «النقطة 86» مهر «الكالشيو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي سعادته البالغة، بالعودة مرة أخرى إلى تدريب «السيدة العجوز»، بعد تجربة أولى ناجحة من 2014 إلى 2019، أعقبها فترة راحة تامة، بدءاً من عام 2020، وحتى عودته لفترة ولاية ثانية للفريق، خلفاً لأندريا بيرلو الذي أقيل في نهاية الموسم الماضي.

وحرص أليجري خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه نفسه، على أن يجيب عن كل الأسئلة المهمة التي طرحها عليه الصحفيون، وقال: أبدأ حلقة جديدة مع النادي الذي أحبه، والذي يضم مجموعة جيدة جداً من اللاعبين ذوي الطموح، ونعمل معاً للتغلب على أي صعاب، ولتحقيق التوافق والانسجام بيننا.

وعن رفضه عرض ريال مدريد، قال: فكرت كثيراً واخترت يوفنتوس، إنها لفتة حب للنادي الذي أعطاني الكثير، ولكن على أي حال أشكر فلورنتينو بيريز رئيس الريال على ثقته في شخصي.

وأضاف: المدرب - أي مدرب- له مهمتان رئيسيتان: الأولى هي تحقيق الفوز، والثانية تطوير أداء اللاعبين، ولهذا تم استدعائي لتدريب «البيانكونيري».

وعن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي «الكالشيو»، قال أليجري: سيكون الدوري مثيراً، ومن يحافظ على الاستمرارية في النتائج الإيجابية سيفوز به، الإنتر مرشح بصفته حامل اللقب، ومن الأهمية بمكان أن ننهي الموسم ونحن في المقدمة، ولو بفارق نقطة واحدة، وتوقع أليجري أن يحصل الفائز بالدوري في الموسم الجديد على عدد نقاط يتراوح بين 86 و88 نقطة.

وفيما يتعلق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد أخيراً من إجازته الصيفية، قال أليجري: رونالدو لاعب استثنائي وذكي، تحدثت معه وقلت له إن هذا الموسم سيكون مهماً وإننا نعول عليك كثيراً، وستكون مسؤولياتك أكبر بكثير من السنوات الثلاث الماضية.

ورداً على سؤال بشأن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، قال أليجري: ديبالا واجه موسماً صعباً كثرت فيه إصاباته، وأنا أعتمد عليه بصفة أساسية في الموسم الجديد، وأتوقع منه الكثير، لقد تركته أكثر شباباً وعدت لأجده أصبح رجلاً «قالها مبتسماً».

وفيما يتعلق بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» الذي يمثل الهدف الأكبر لـ «السيدة العجوز»، قال أليجري: لدينا رغبة قوية في الفوز به، ولكن علينا أن نتخطى أولاً مرحلة المجموعات ثم دور الـ16، لأننا إذا لم نتأهل فلن نفوز بشيء.

وعن التغييرات الخمسة التي تشهدها المباريات في الوقت الحالي، في معظم الدوريات في العالم، قال أليجري: إنها سابقة أولى من نوعها بالنسبة لي، ولم أعتد عليها «قالها ضاحكاً» وسوف نتدرج في استخدام هذه الميزة ببطء ووفقاً لظروف كل مباراة، نبدأ بثلاثة تغييرات ثم أربعة ثم خمسة على امتداد الموسم.

وفيما يتعلق بمن يقود الفريق في الموسم الجديد: بونوتشي أم كيلليني، قال أليجري: انتقال بونوتشي لميلان أفقده ترتيبه في الأقدمية، إذن الكابتن هو جورجيو كيلليني، وتم اختياره على أساس أنه كان القائد في المواسم السابقة.