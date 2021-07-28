هالاند: لا أساوي 175 مليون يورو!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواصل بروسيا دورتموند الألماني فترة إعداده للموسم الجديد، في وجود نجمه وهدافه النرويجي إيرلينج هالاند «20 عاماً» الذي أبدى دهشته للرقم الذي تردد في وسائل الإعلام مؤخراً بشأن سعره، إذ يقال إن إدارة ناديه تطلب 175مليون يورو مقابل بيعه.

وقال هالاند في لقاء سريع مع الصحفيين، بعد المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام أتليتك بلباو الإسباني: حقاً إنه مبلغ كبير على شخص واحد!!

ورداً على سؤال يتعلق، بما إذا كان ينوي البقاء مع دورتموند، أم أنه سيرحل هذا الصيف، قال هالاند: حتى الآن ومنذ شهر تقريباً، لم أتحدث مع وكيلي مينو رايولا.

وأضاف: إذاً أنتم الصحفيون تعرفون الإجابة أكثر مني، وأتمنى أن يكون ما سمعته وقرأته مجرد شائعات، لأن مبلغ الـ 175 مليون يورو يعتبر كبيراً على لاعب واحد!، وحرص هالاند على أن يؤكد أنه لا يتعجل الرحيل عن دورتموند وأنه سعيد هناك.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن عقد هالاند مع دورتموند يمتد لثلاث سنوات قادمة، ولكنه يتضمن بنداً يسمح له بمغادرة النادي بعد موسم 2021-2022، إذا تقدم أحد الأندية لشرائه بمبلغ 75 مليون يورو فقط.

وقال الموقع: إن هذا المبلغ الضئيل بالنسبة لنجم بإمكانيات هالاند، سيجذب الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة، للحصول على خدماته في نهاية الموسم القادم، ولكن الموقع تساءل قائلاً: هل ستصبر هذه الأندية حتى الصيف القادم؟ أم أنها ستتحرك سريعاً هذا الصيف لشرائه، حتى وإن كان ثمنه 175 مليون يورو؟