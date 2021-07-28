بوجبا وسان جيرمان.. «اهتمام متبادل»

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت النقاب، عن وجود اهتمام متبادل بين باريس سان جيرمان، والنجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ يرغب كل منهما في التعاون مع الآخر، أو بمعنى أدق يريد النادي الباريسي ضمه إلى كوكبة النجوم الذين حصل عليهم هذا الصيف «فينالدوم، أشرف حكيمي، راموس، دوناروما»، من أجل تدعيم صفوفه، على أمل المنافسة بقوة على جميع البطولات، وبوجه خاص دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، بينما يسعى بوجبا إلى خوض تحدٍ جديد في مسيرته الاحترافية، مبدياً إعجابه بالمشروع الباريسي.

وقالت الشبكة إن سان جيرمان سيعجّل بفتح هذا الملف لبدء مفاوضات جادة مع «اليونايتد»، على أمل الحصول على خدمات بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018.

وأضافت الشبكة أن نادي العاصمة الفرنسية لم يتقدم بعد بعرض رسمي، وإنما ينوي الشروع في إجراء مفاوضات على وجه السرعة، من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكشفت الشبكة النقاب عن أن سان جيرمان يتابع عن كثب، منذ شهور عدة، موقف بوجبا مع ناديه الإنجليزي، ويسعى لـ «جس نبض» اليونايتد، ولاسيما بعد أن شهد بوجبا موسماً ماضياً لم يلب طموحاته، وخرج منه «صفر اليدين»، ولهذا يحاول أن يطوي صفحة اليونايتد قبل عام من موعد نهاية عقده.

وعلى عكس ما رددته الشبكة الفرنسية، كانت تصريحات النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لـ «الشياطين الحمر»، مغايرة تماماً، إذ أنه أكد في تصريحاته للصحفيين قائلاً: هناك دائماً تكهنات حول مستقبل بوجبا، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لنجم من طراز عالمي، وهناك أندية كثيرة مهتمة بالحصول على خدماته، ولكننا نرى أن بوجبا هو لاعبنا وسيبقى كذلك.

وأضاف: لقد رأيناه في أفضل مستوى له، وهو يعرف جيداً ما الذي نفكر فيه، لقد أحببت العمل معه، وأتمنى أن يستمر التعاون بيننا.

وقال: لم أسمع من بوجبا في الآونة الأخيرة، سوى أنه ينتظر بلهفة وشوق انطلاق الموسم الجديد مع «الشياطين الحمر».

واختتمت الشبكة تقريرها بقولها: انتظاراً لما يمكن أن يحدث من تطورات بخصوص هذا الملف، واحتمالات التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يدرك سان جيرمان جيداً أنه مطالب بالتخلص أولاً من بعض اللاعبين في وسط الملعب لإيجاد مكان لبوجبا، وعليه أن يبيع أندريه هيريرا أو رافينيا الذي لم يقنع الجهاز الفني في الموسم الماضي.