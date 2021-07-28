بيليجريني.. نهاية رحلة لطيفة



طوكيو (د ب أ)

أعلنت نجمة السباحة الإيطالية فيديريكا بيليجريني، أن سباق 200 متر حرة للسيدات الذي أقيم ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، سيكون الأخير في مسيرتها.

وقالت بيليجريني التي احتلت المركز السابع في السباق الذي توجت بذهبيته الأسترالية أريارن تيتموس، في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية: «كانت رحلة لطيفة، فقد قضيت عدة أعوام في السباحة، واستمتعت بها من البداية وحتى النهاية».

وأضافت في تصريحات لقناة «راي سبورت» التليفزيونية الإيطالية: «خلال أيام قليلة سأكمل الـ33 عاماً من عمري، أشكر جميع من شجعوني، واستيقظوا ليلاً في إيطاليا لمتابعتي».