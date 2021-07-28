تيتموس «ذهبية سادسة» في «حرب ليديكي»!

طوكيو (أ ف ب)

أنزلت السبّاحة الأسترالية أريارن تيتموس النجمة الأميركية كايتي ليديكي عن قمتها في سباق 200 م حرة، لكن الأخيرة عوّضت في 1500 متر محرزة ذهبيتها الأولمبية السادسة، في دورة طوكيو الصيفية.

وألحقت تيتموس «20 عاماً» ذهبيتها بأخرى أحرزتها في 400 م حرة على حساب ليديكي أيضاً.

ولن يكون بمقدور الأميركي كايليب دريسل إحراز سبع ذهبيات في طوكيو، بعدما فضّل عدم خوض نهائي التتابع أربع مرات 200 متر حرة، لتحل بلاده رابعة في سباق أحرزته بريطانيا.

توّج دريسل حتى الآن بذهبية التتابع أربع مرات 100 متر حرة، وقد يشارك في ثلاث سباقات أخرى في التتابع إلى ثلاث سباقات فردية في 50 و100 متر حرة «تأهل إلى النهائي» و100 متر فراشة.

وبعد تتويجها في 400 متر حرّة الاثنين أمام ليديكي، حققت تيتموس رقماً أولمبياً في 200 م مسجلة 1:53.50 دقيقة أمام برناديت هوجي من هونج كونج، بفارق 42 بالمئة من الثانية والكندية بيني أوليكسياك بفارق 1.20 ثانية، فيما اكتفت ليديكي بالمركز الخامس بفارق 1.71 ثانية.

وانطلقت تيتموس بحذر وكانت ثالثة في الخمسين متراً الأخيرة، قبل أن تتفوّق على أوليكسياك، فيما تستعد لخوض سباق 800 متر ضد ليديكي أيضاً والتتابع أربع مرات 200 م، قالت ابنة بريزبين: «مرهقة كثيراً، كان سباقاً قاسياً».

وكانت تيتموس سجّلت ثاني أسرع زمن في تاريخ السباق الشهر الماضي (1:53.09 د) معلنة عن نواياها في الأولمبياد الحالي.

وعلى مسافتها المفضّلة، سيطرت ليديكي بعد 75 دقيقة على النسخة الأولى من سباق 1500 م حرة للسيدات في الألعاب.

سجلت حاملة الرقم العالمي زمنًا قدره 15:37.34 دقيقة، رافعة رصيدها إلى ست ذهبيات أولمبية، بعد أن تقدّمت ابنة الرابعة والعشرين على مواطنتها إريكا ساليفان بفارق 4.07 ثانية

والألمانية ساره كوهلر بفارق 5.57 ث.

قالت ليديكي التي بكت عند حائط الوصول: «سعيدة للحلول أولى وثانية مع ساليفان في أول سباق ميل للسيدات، ربما يحزن الناس تجاهي لأني لا أفوز بكل شيء، لكني أريدهم أن يقلقوا بشأن أمور أخرى في العالم، الناس التي تعاني».

وكانت ليديكي أحرزت أربع ذهبيات وفضية في أولمبياد ريو الأخير وذهبية في لندن 2012.

لكن رقم ليديكي جاء بعيداً جداً عن رقمها العالمي البالغ 15:20.48 دقيقة.

وبعد أن سيطرت على السباق من بدايته حتى نهايته، وجدت ليديكي منافسة في آخر 200 م من ساليفان مقلصة الفارق عن زميلتها.

وسباق 1500 م للسيدات، هو أحد ثلاثة سباقات جديدة في برنامج السباحة الأولمبي لهذه السنة، مع سباق 800 م حرة رجال والتتابع أربع مرات 100 م متنوعة مختلط.

وانتزعت اليابانية يوي أوهاشي ذهبيتها الثانية توالياً، بتتويجها المثير بالرمق الأخير بسباق 200 م متنوعة.

سجّلت أوهاشي، المتوجة الأحد بسباق 400 م متنوعة، زمناً قدره 2:08.52 دقيقة، متقدّمة على الأميركيتين أليكس والش بفارق 13 بالمئة من الثانية وكايت دوجلاس بفارق 52 بالمئة من الثانية، فيما حلت النجمة المجرية كاتينكا هوسو، حاملة لقب ريو 2016 ومونديالي 2017 و2019 والرقم القياسي العالمي، في المركز السابع.

واحتفظت أوهاشي «25 عاماً» بابتسامتها ولو أنها كانت ترغب بتحقيق هذا الإنجاز أمام مواطنيها المحرومين من متابعة الألعاب على المدرجات بسبب قرار الحظر تفادياً لتفشي فيروس كورونا.

وحقق المجري كريستوف ميلاك فوزاً صريحاً ونال ذهبية سباق 200 م فراشة محطماً الرقم الأولمبي للأميركي مايكل فيلبس.

سجل ميلاك (21 عاماً)، بطل العالم وحامل الرقم العالمي في 2019، زمناً قدره 1:51.25 دقيقة، متقدماً على الياباني تومورو هوندا بفارق 2.48 ثانيتين والإيطالي فيديريكو بورديسّو بفارق 3.20 ثانية.

وكان تتويج ميلاك متوقعاً بعد إنجازه في بطولة العالم 2019 في جوانجو الكورية الجنوبية، عندما حطّم بعمر التاسعة عشرة الرقم العالمي للأسطورة فيلبس (1:50.73 د).

ويعود الرقم الأولمبي السابق لفيلبس إلى بكين 2008 بزمن 1:52.03 د.

وعلى غرار ميلاك، أحرز الشابان البالغان 19 عاماً هوندا وبورديسّو أولى ميدالياتهما الأولمبية.

وكان ميلاك أعلن عن قدومه إلى الساحة العالمية عام 2017، عندما أحرز ابن بودابست فضية 100 م فراشة وراء الأميركي كايليب دريسل الذي سيواجهه بدءاً من الخميس.

وأحرزت بريطانيا ذهبية التتابع أربع مرات 200 م حرة للرجال، بفارق 2 بالمئة فقط من الثانية لمعادلة الرقم العالمي القياسي للولايات المتحدة الصامد منذ 2009.

سجّلت 6:58:58 دقيقة، أمام روسيا المشاركة تحت علم محايد بفارق 3.23 ثانية وأستراليا بفارق 3.26 ث، فيما حلّت الولايات المتحدة رابعة.

وضمّ الفريق البريطاني متوجين في سباق 200 م حرة، حامل الذهبية توم دين والفضية دانكن سكوت، بالإضافة جيمس جاي وماتيو ريتشاردز.

وهذا أوّل لقب لبريطانيا في هذا السباق، علماً أنها حلّت وصيفة وراء الولايات المتحدة في نسخة ريو 2016.

وفيما انطلق الأميركيون بقوة عبر كيران سميث، تراجعوا تدريجاً، علماً أن نجمهم كايليب دريسل فضّل عدم اختيار هذا السباق في ظل جدوله المزدحم في طوكيو، وهذه أول مرة في تاريخ مشاركاتهم، يعجز الأميركيون عن الصعود إلى المنصة.