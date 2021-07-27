الشارقة يتعاقد مع مالانجو 3 سنوات

علي معالي (الشارقة)

تعاقد شركة الشارقة لكرة القدم، مع مالانجو «27 عاماً» مهاجم الرجاء المغربي ومنتخب الكونغو الديمقراطية، لمدة 3 سنوات، ليكون ثاني صفقات «الملك» على صعيد الأجانب في الانتقالات الصيفية.

شهد مراسم توقيع العقد عبدالله محمد العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، وإبراهيم سيف بن غافان مدير الاحتراف، بجانب وكلاء وممثلي اللاعب، ووصل مالانجو إلى الدولة صباح أمس «الاثنين»، قبل أن يجري الكشف الطبي بمستشفى الجامعة بالشارقة واجتازه بنجاح.



وعقب التوقيع، قال مالانجو «شعرت بسعادة كبيرة، عندما عرفت رغبة الشارقة في التعاقد معي، وأدرك إنه أحد الفرق الكبيرة في الإمارات، وبعد معرفتي برغبة الشارقة الجادة في التعاقد معي تابعت أخبار الفريق بصورة أكبر، وحاولت مشاهدة بعض مبارياته، وأيضاً التعاقد مع البرازيلي برنارد دوراتي لاعب إيفرتون، ما يشير إلى قوة العمل والرغبة في تحقيق البطولات.

وعن مسيرته في أفريقيا وطموحه مع «الملك»، قال «حققت كل البطولات التي لعبت عليها تقريباً في الأندية من مازيمبي إلى الرجاء، والآن أخوض تحدياً وبطولات جديدة أرغب في الحصول عليها، وفي كرة القدم يبقى دائماً هدفي الحصول على أكبر عدد من الألقاب مع الأندية التي ألعب لها، وهذا هدفي الدائم من ممارسة كرة القدم».

وفي الختام وجه مالانجو الشكر إلى جمهور «الملك» على المتابعة والمشاعر الطيبة التي أبدوها تجاهه، ورغبتهم في مشاهدته بقميص الفريق، واعداً ببذل كل الجهد لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، كما أثنى على مجلس الإدارة على الاحترافية العالية في التعامل، خلال فترة المفاوضات، وعلى الثقة الكبيرة في قدراته ورغبته في إكمال عملية الانتقال.



ويعتبر مالانجو من أبرز المهاجمين الأفارقة داخل القارة، حيث بدأ مشواره الاحترافي بنادي دون بوسكو الكونغولي، قبل أن ينتقل إلى مازيمبي عام 2016، وخاض معه مواسم مميزة، وفاز بكأس الكونفدرالية 2017 وحاز على لقب الهداف بجانب الميدالية الذهبية، كما لعب مازيمبي مباراتي السوبر الأفريقي، بجانب الحصول على الدوري الكونغولي ولقب الهداف موسم 2016-2017 وسجل مع مازيمبي 8 أهداف في 12 مباراة.

تألق مالانجو فتح أمامه باب الانتقال إلى الرجاء في صيف 2019 ليقود الفريق إلى الفوز ببطولة الدوري المغربي موسم 2019-2020 وكان هدافاً آنذاك، وكرر إنجازه بالفوز بالبطولة الكونفدرالية للمرة الثانية مع الرجاء ولقب الهداف وخلال مسيرته مع الفريق شارك اللاعب في 60 مباراة وسجل 31 هدفاً، كما معب 14 مباراة مع منتخب بلاده وسجل خلالها هدفين.