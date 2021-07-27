«عمل درامي» عن الجو جيتسو قريباً

أبوظبي (الاتحاد)

شهد مقر اتحاد الإمارات للجو جيتسو توقيع مذكرة تفاهم فريدة من نوعها بين الاتحاد وشركة «إي فرندس سبورت»، التابعة لشركة «إي فرندس» للثقافة والإعلام، وإحدى أبرز الشركات الفاعلة في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي الهادف.

وقّع المذكرة فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، وعمرو مصطفى كامل، رئيس مجلس إدارة شركة إي فرندس للثقافة والإعلام.

وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة لتنظيم التعاون بين الجانبين لإنتاج عمل درامي عربي يتناول رياضة الجو جيتسو وحضورها المميّز في العالم العربي، مع تسليط الضوء على القيم النبيلة التي تتبناها هذه الرياضة.

وتشكّل مذكرة التفاهم نقلةً نوعيةً في جهود اتحاد الإمارات للجو جيتسو الرامية لتوظيف مختلف القنوات للترويج للرياضة والتعريف بها في أوساط المجتمع، إذ ينتقل الاتحاد عبر هذا العمل الدرامي إلى فئات أوسع على مستوى الوطن العربي.

وفي إطار تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد: لطالما كانت مختلف وسائل الإعلام شريك النجاح الأبرز في مسيرتنا، حيث عملنا مع مختلف القنوات المقروءة والمسموعة والمرئية للتروك يج للرياضة وتغطية أخبار البطولات وغيرها من الأنشطة التي ننظمها.

وتابع: اليوم، ننتقل بجهودنا إلى مستوى جديد، ندخل فيه عالم الدراما لنقدّم لجمهور اللعبة والمهتمين بها عملاً مميّزاً يلبي اهتمامهم باللعبة ويمنحهم المتعة لمشاهدته ومشاركته مع أصدقائهم، ونفخر بشراكتنا مع مؤسسةٍ هادفة مثل شركة «إي فرندس»، حيث تأتي شراكتنا معهم ثمرة انسجام الرؤية والأهداف في الترويج للقيم الإيجابية في أوساط المجتمع، والتي تتلخص في قيم الجو جيتسو وأخلاق لاعبيها.

وأضاف الشامسي: نتطلع لبدء العمل مع فريق «إي فرندس»، ونؤكد استعدادنا الكامل لتقديم مختلف أشكال الدعم لضمان نجاح هذا العمل، سواء من مرافق البنية التحتية أو المدربين أو اللاعبين، بشكلٍ يضمن إخراج العمل للجمهور بصورةٍ تليق باللعبة وبحضورها في دولة الإمارات.

من جانبه، قال عمرو مصطفى كامل، رئيس مجلس إدارة شركة «إي فرندس» للثقافة والإعلام: تلعب الدراما دوراً مهماً في الترويج للقيم والأفكار، وسجّلت الدراما العربية على مدى السنوات الماضية نجاحاتٍ مهمة واتسعت قاعدة متابعيها بشكلٍ كبير، واليوم، نتشرف بالدخول بهذه الشراكة مع اتحاد الإمارات للجو جيتسو لنوظف خبراتنا في مجال الإنتاج الدرامي وتقديم عملٍ مشوّق يتناول رياضة الجو جيتسو ومفاهيمها، ويسلط الضوء على عمق حضورها في الإمارات والعالم العربي.