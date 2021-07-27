الصيد.. «مفاجأة» لـ «أبطال البرونز»!

علي معالي (دبي)

قرر نادي الصيد المصري، تكريم لاعبيه هداية ملاك وسيف عيسى، عقب فوزهما بميداليتين برونزيتين في «طوكيو 2020»، ضمن منافسات التايكواندو، وقال محسن طنطاوي رئيس مجلس الإدارة، إنه سيتم تخطي حاجز المكافآت المقررة في اللائحة، على أن يتم تحديد قيمتها في الاجتماع المقبل، وهي مفاجأة لـ «الثنائي» الذي أدخل السعادة على أعضاء النادي وجماهير مصر والعرب.

رفض محسن طنطاوي أن ينسب الإنجاز إلى الإدارة الحالية فقط، وقال: هناك عمل منذ سنوات للمجالس السابقة، ومن الصعب تحقيقه في «يوم وليلة» أو دورة انتخابية، بل يعود إلى عمل منظم ومتواصل داخل الصيد، وبالتعاون مع اتحاد اللعبة برئاسة عمرو سليم الذي تعاقد مع مدربين على أعلى مستوى للمنتخبات، بجانب المعسكرات والمشاركة في العديد من البطولات التي أكسبت اللاعبين خبرات متراكمة جعلتهم أبطالاً أولمبيين.