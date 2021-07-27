29 لاعباً في «القائمة الموسعة» لـ «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

أعلن الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، عن القائمة الموسعة لـ «الأبيض» استعداداً لمعسكر صربيا من 6 إلى 13 أغسطس المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات الدور النهائي والحاسم، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الأولى التي تضم الإمارات وإيران وكوريا الجنوبية والعراق وسوريا ولبنان.

وضمت القائمة الموسعة 29 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، محمد العطاس، يوسف جابر، الحسن صالح، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، علي سالمين، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، يحيى نادر، عبدالله النقبي، فابيو دي ليما، خليل الحمادي، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، محمد جمعة، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي، على أن يقوم المدرب بالإعلان عن القائمة النهائية قبل موعد السفر بثلاثة أيام.